聞風至 - 內房造好 富力大落後可敲 | 鮮股落鑊

港股破除上周悶局，恒生指數突破兩萬七關後氣勢如虹，周三以全日高位收市，報27826點，升699點。全日成交金額大增至3615.2億元，創逾三個月新高。



內房大環境持續低迷，但市場正憧憬將有刺激內房的新政策出台，為行業帶來新憧憬，富力地產（2777）可望在短線先受惠於市場對內房行業的觀感好轉，中線則有望在政策紅利下迎來反彈浪潮。



內媒引述多間房企相關人士消息指出，目前其所在公司已不被監管部門要求每月上報「三條紅線」指標。不過，部分出險房企被要求向總部所在城市專班組定期報告資產負債率等財務指標。



所謂「三條紅線」，是中央於2020年8月正式提出的房企融資監管框架，目的在於為內房行業去槓桿、控風險，避免房企無序擴張。三條紅線分別針對房企的資產負債表健康度，具體包括三大原則：剔除預收款後的資產負債率不得高於70%、淨負債率不得高於100%、現金短債比不得低於1倍。



根據房企踩線情況，分為綠檔、黃檔、橙檔、紅檔四類，影響融資增長上限。也就是說，中央放開「三條紅線」代表房企的融資枷鎖有望被解除，內房融資環境或將從「去槓桿」轉向「可借就借」的新階段。



去年銷售表現理想



本欄一直關注富力地產的發展，其2025年合約銷售表現算是理想，全年錄得約142.1億元人民幣銷售收入，按年大增 26.5%。反映富力在低迷的行業環境下仍能靠減價賣樓，並未出現「賣不動」的情況。



在去年9月份，富力已公布其境內債券重組方案，已於11月成功讓一筆本金約16.8億元人民幣的境內債獲債權人會議通過，標誌重組工作開始落地。若後續展期至2035年等安排順利推進，將有助緩解短期流動性壓力。



值得一提的是，富力每股資產淨值達4.5元，現價市帳率僅約0.12倍，加上有新政策出台的潛在憧憬，現價值博率高企。



同屬內房的粵海置地（124）可留神，雖然成交明顯偏低，不過，粵海背靠粵海控股，資產質素亦不錯，其市帳率同樣落在0.12倍水平。在政策預期升溫的背景下，若內房情緒全面回暖，粵海置地或有望引來資金炒作。



聞風至