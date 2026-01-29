黃德几 - 喆麗盈喜小注跟進｜開工前落盤/頭條名家本周心水

喆麗控股（2209）為一間專注於亞洲美容及時尚產品的電子商務企業，主要透過旗艦平台 YesStyle 及 AsianBeautyWholesale 運營，業務涵蓋線上零售、批發及跨境電商，目標市場包括歐美、亞洲及中東地區。憑藉對 K-beauty 及亞洲潮流敏銳把握，業績持續增長，集團昨日發盈喜，預期去純利不少於2200萬美元，按年增長15.8%，全年收益約5億美元，按年激增44%。



集團通過YesStyle（B2C時尚及美容零售）、YesAsia（娛樂產品零售）及ABW（B2B美容批發）運營，專注韓國美容K-Beauty產品，客戶遍及歐美及亞洲。YesStyle活躍用戶172.8萬，ABW合作夥伴包括Ulta、Primark等。公司總部設香港，子公司覆蓋美國、韓國等地，通過KOL營銷及TikTok、Instagram推廣，K-Beauty產品佔比96.5%。



YesStyle 平台持續推進市場多元化策略，從傳統歐美市場延伸至新興市場，包括中東及拉丁美洲，成功捕捉全球對亞洲，特別是韓國美容產品需求增長。根據行業數據，全球美容電商市場預計至 2027 年將達 1 萬億美元規模，亞洲品牌佔比日益上升。集團用戶黏性高，復購率超過 50%，這為收益增長注入穩定動力。此外，AsianBeautyWholesale 線上線下雙渠道模式表現突出，新客戶數量大幅增加，B2B 批發業務發展快速，可望帶動營業額持續增長。



技術上，過去數月持續向下，昨日先跌後回穩，STC及MACD走勢尚待改善，未持貨可考慮3.4元水平吸納，中長線目標5.5，不跌穿3.1元可以繼續持有。



Usmart盈立證券研究部執行董事

黃德几