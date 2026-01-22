Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 北汽低位大棍爆上要留神 | 鮮股落鑊

聞風至
1小時前
產經 專欄
內容

美股周二大插，標普及納指均挫逾2%，惟港股四連跌後，周三卻現先低後高走，恒指收報26585點，升97點。全日成交金額增至2504.5億元。

　　北京汽車（1958）出現低位反彈的第一棍值得留神，該股於上交易日創出去年5月以來的新低位，低見1.81元，昨日則見大舉反彈4.4%，收報1.9元，無論是從估價或是走勢考量，都極具吸引力。

　　先從走勢分析，北京汽車短線在1.8元水平應會展現支持力，即使跌穿，虧損空間約0.1元，屬風險可控的水平。反觀，北京汽車的52周高位為2.64元，現價累跌近28%，博反彈可先望2元阻力，下站再看2.2元阻力，操作算是十分簡單。

　　估值方面，集團業績並未交出好成績，正處於需要痛定思痛的階段，但其資產淨值達7.605元，現價僅相當於市帳率0.25倍。特別是集團在2025年期內，以約16.08億元（人民幣，下同）向控股股東北汽集團出售北汽國際51%股權，出售預計為集團帶來約22億元的稅前收益，雖然集團仍處於虧損，但這次出售有機會以末期息方式回饋股東，是該股最大的潛在憧憬之一。

　　於上半年期內，北京汽車純利約3.6億元，第三季卻因虧損而拖累首三季盈利降至5129萬元。

　　集團剛於北京越野智能工廠內舉行記者會，集團董事長王昊在溝通會上強調，2025年北京越野最核心的突破是堅定向「用戶型企業」轉型，這並非口號，而是觸及戰略、組織、產品和生態的全方位變革。

　　集團並透露新一年的目標，希望北京越野今年銷量達30萬輛，即較2025年銷量20萬輛增長五成，並計劃到2030年實現百萬輛規模，目標4倍升幅。

　　值得一提的是，集團旗下極狐阿爾法S（L3版）正式獲批工業和信息化部自動駕駛車型產品准入許可，即將在北京市限定區域內開展L3級有條件自動駕駛上路通行試點。

　　北汽手執多項潛在新憧憬，而股價已反映負面因素，未來可望受資產淨值支撐及出售收益催化，短線第一個關鍵時間點，是集團的年報，中線則留意北京越野銷量增長與L3落地進度。

