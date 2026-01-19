朱紅 - 小米受制10天線 博「22709」 | 窩輪熱炒特區

小米汽車宣布推出YU7全系7年低息政策，首付4.99萬元人民幣起，月供低至2593元，另外亦有3年零息政策，首付7.49萬元起，月供低至4961元。小米（1810）股價連日受制於10天線，曾跌至37元，創個多月新低。如看好小米可留意認購證「22709」，行使價48元，實際槓桿6倍，今年6月到期。如看淡小米可留意認沽證「22168」，行使價32.18元，實際槓桿5倍，今年6月到期。



李寧（2331）公布第4季度銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台零售流水按年錄得低單位數下降，符市場預期，數據公布後，多間券商上調李寧目標價。李寧股價顯著造好，曾高見20.62元創一年多新高。如看好李寧可留意認購證「22219」，行使價23.33元，實際槓桿6倍，今年5月到期；或可留意認購證「20264」，行使價27.9元，實際槓桿7倍，今年5月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。



朱紅