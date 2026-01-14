Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 康龍化成併購得宜可吼 | 鮮股落鑊

聞風至
4小時前
產經 專欄
美股周一再往上闖，港股周二亦繼續跟隨。恒生指數高開350點報26958點，隨後一度突破兩萬七關，高見27143點，漲達535點。惟關上明顯有沽壓，大市升幅收窄，午後曾回至26729點，僅升121點。最終收報26848點，升239點。全日成交金額增至3159.2億元，連續兩日高於三千億水平。

　　生物科技股康龍化成（3759）股價有勢再起，該股於2021年一度炒上93元水平，現價大幅回落，最新估值相當於動態市盈率28.8倍，相對於藥明生物（2269）的35.6倍，仍有追落後空間，當市場資金對生科類股份關注度提升，以合理價進場實屬超值。

　　當前市場重新聚焦生科板塊，其中「AI＋醫療」更被視為下一輪增長周期的核心驅動力。原因在於人工智能技術近年出現質變，大模型已能處理臨床紀錄、醫學影像及基因序列等複雜資料，令AI不再停留於概念，而是真正進入醫療研發與診療流程。

新藥研發有望提速

　　全球新藥研發成本高企、周期漫長，但在AI技術融入化合物設計、毒性預測及臨床試驗設計等的應用之上，正大幅縮短研發時間並提升成功率，成為藥企降低成本、提高效率的關鍵工具。

　　康龍化成去年底成功併購佰翱得科技82.54%股權，作價13.46億元人民幣，後者為一間主要從事結構生物學相關新藥研發的合同研發服務「CRO」，具有冷凍電鏡解析方面的實力及比較優勢。

　　完成收購後，康龍化成擁有龐大客戶群與全流程CRO能力，佰翱得則擁有前沿結構生物學與冷凍電鏡技術，雙方結合可打造「結構 + AI + 實驗驗證」的閉環平台，有望提升AI製藥模型的準確度，加速新藥發現。

　　康龍化成於去年首3季純利跌19.8%，但單計第3季，純利錄得上升42.5%。而首3季的表現受到拖累主要是由於非經常性損益下降所引發，實際上整體表現正處於持續向好的勢頭，若再加上併購所帶來的新貢獻，今年表現值得看高一線。

　　走勢上，該股正向上挑戰25元及27元兩度阻力，突破後可望重試去年10月份高位30.12元。

聞風至

