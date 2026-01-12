鄧力文 - 展望2026加密貨幣主題（二） | Exchange²

從創投VC與資金布局，了解一下擁有最強資源及視角的資金如何部署下個賽道？從PANews統計的839宗區塊鏈一級市場投資事件中，總規模高達237億美元，按年增加逾1倍，更出現數筆高達數十億美元的超大額交易。



首先見到中心化交易所CeFi，穩定幣支付成吸金核心。佔據47%融資比重的中心化金融無疑是最大贏家。不計算幣安的單筆獲得20億美元在內，其他交易所例如Coinbase收購Deribit花費29億美元、Citadel對Kraken投資高達2億美元，這些數據說明傳統巨頭對「合規交易場景」與「穩定幣基礎設施」仍極具信心。從布局方向來看，「支付+法幣出入金」是VC集中部署的焦點。



穩定幣支付成吸金核心



預測市場崛起，Kalshi、Polymarket引爆敘事高潮雖歸為其他類別，但預測市場在2025年實則是話題核心。Kalshi短短數月完成3輪融資，總額近15億美元，Polymarket更獲ICE注資20億美元，成為美國機構押注資訊市場化的代表性案例。預測市場有望進一步制度化，進而擴大資金規模。



2025年雖然基礎設施相關項目資金佔比由前年的39%降至21%，但千萬美元級別以上交易佔比高達41%，顯示資本更集中、項目更成熟。其中Tempo（區塊鏈支付基礎設施）與Ripple（跨境清算）皆獲得5億美元巨資，凸顯「鏈上結算」、「穩定幣支付」仍具高度期待。至於過往一直強勁的吸金項目DeFi維持底盤，整體佔比降至7%，僅有Lava（BTC借貸平台）籌資2億美元、Paxos收購Fordefi，少部分投資人仍願意投入具產品力和清晰營收模式的DeFi協議。



最後想講地緣政治問題，當制裁、清算、凍結資產變成政治工具時，具有抗審查能力的隱私幣自然受到新興市場、政治風險區域資金的青睞。Zcash、Monero等老牌項目在過去一年相繼推出輕量錢包、簡化交易驗證等功能，大幅降低使用門檻。使用者不再需要當「黑客」才能使用隱私幣，連阿婆都能匿名發紅包，而ZEC在近年底爆發近10倍回報。



鄧力文