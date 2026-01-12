Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

關志康 - 破產之後還比你富有 | 神耆商機

關志康
7小時前
　　近日與一班老友飯聚，一位業主分享了個小秘密：「我太古城的租客搬走後，我拆信時無意間開了他的銀行月結單，嚇了一大跳——他的現金存款竟然高達九位數！注意不是資產，是現金！平常見佢日日食大家樂，果然人不可以貌相。」

　　另一位朋友翻開手機，分享一則新聞道：「滙豐最近發表報告指，香港每13人就有一位『千萬富翁』，平均39歲達標。而且，過去一年此類客戶更增長了一成多。你話香港地『深藏不露』的人是不是特別多？」

　　席間還有一位高級會所的遴選會員也分享道：「我近來簡直活在『平行時空』。傳媒不停報道某某王、某某哥幾唔掂，負債纍纍，『周身蟻』。殊不知在會所裏，他們仍是談笑風生，觥籌交錯。社交媒體的『鍵盤戰士』嘲諷他們元氣大傷、家道中落，但現實是他們仍然美女簇擁、萬人景仰。實行你（債主）有你『閉翳』，佢有佢富貴。」

　　「我有幾個朋友，破產後依然大魚大肉、『魚翅撈飯』，照樣密密睇項目、『做世界』。善用金融工具，在律師和專家策劃下，合法地把資產轉移妥當。懂得在法律框架下自編『破產劇本』，才是真正的醒目仔。」

　　一位老前輩邊苦笑邊感嘆：「正所謂『爛船都有三斤釘』，有錢人的『三斤釘』，隨時等於你身家的一千幾百倍。有錢人未必會讓你知底細，你擔心自己仲實際。再退一步，就算破產人士沒有隱藏資產，至少已經合法『走數』，一身輕。因此，有時間倒不如多關心那些不選擇破產、堅持欠債還錢的朋友，他們才是真正值得尊敬的人！」

健康教育基金會主席
關志康

