甄榮 - 中偉新材與中偉股份值得重點布局｜中環晨星

近日，中偉股份（300919.SZ）及中偉新材（2579）獲易方達基金、匯添富基金、鵬華基金、富國基金、博時基金、國壽資產、華夏基金、東證資管、農銀資管、交銀施羅德、泉果基金等在內的200間機構集中調研，重點聚焦近期備受市場關注的鎳系業務、印尼政策與鎳價上漲、磷酸鐵鋰布局、鋰礦及固態電池產業化進展相關內容，彰顯資本市場對該公司多維度業務布局的高度關注。



行業層面，印尼政府對鎳礦行業的管控持續收緊，相關政策動態頻出。近期，由巴西淡水河谷公司基本金屬部門與印尼政府合資組建的印尼淡水河谷公司表示：因年度工作計劃未獲官方批准，公司鎳礦已暫停了開採活動，進一步加劇市場對鎳資源供給緊張的預期，為鎳價上行提供了強勁助推力。



鎖定最多6億濕噸鎳礦資源供應



鎳價走勢上，上漲趨勢已明確凸顯並持續強化。自12月中旬起，LME鎳價從14235美元/噸的低點快速攀升，截至目前已觸及16760美元/噸，累計漲幅超17%，1.7萬美元整數關口已近在咫尺，突破預期強烈。



鎳系材料業務為中偉股份及中偉新材的核心業務板塊，2024年，該業務規模達161.63億元，市場佔有率連續5年以上穩居全球首位。同時，中偉股份持續深化產業一體化生態構建，通過投資、參股、長期合作協議、包銷等多元模式，鎖定了5-6億濕噸鎳礦資源的穩定供應；並已在印尼布局建成四大鎳原料產業基地，成功打通「資源+材料」垂直一體化產業鏈生態，在此背景下，LME鎳價上漲將對該公司經營利潤產生積極正向影響。



此外，中偉股份及中偉新材積極拓展業務布局，已成功開發並量產多款適配固態電池體系的前驅體產品，包括「9系單晶正極材料前驅體」和「超小粒徑富鋰錳基材料前驅體」等，相關產品已通過客戶認證，並實現五十噸級以上批量供貨。在電解質材料領域，該公司重點聚焦氧化物與硫化物兩大核心技術路線，着力通過前驅體、正極材料、固態電解質等關鍵環節的協同研發，構建起全流程技術能力體系，為後續搶佔固態電池材料市場奠定了堅實基礎。



從市場發展趨勢來看，受益於中國市場長續航需求升級、單車帶電量提升、固態電池產業化進程加速，疊加歐洲新能源汽車市場需求向好等多重利好因素，未來鎳系材料仍擁有廣闊的市場增長空間。



碳酸鋰方面，近期碳酸鋰主力期貨合約價格曾一度突破13萬關口，創2023年11月以來的新高，自今年6月底以來累計漲幅已經翻倍有餘，鋰資源價值重估趨勢明顯。



產能布局方面，中偉股份已在貴州開陽布局了20萬噸磷酸鐵和5萬噸磷酸鐵鋰產能。鋰資源儲備上，該公司精準把握行業周期底部機遇，以低成本獲取阿根廷兩座鹽湖鋰礦，收購成本優勢顯著，掌控的碳酸鋰資源量超1000萬噸；資源協同層面，該公司印尼冶煉產線副產的高冰鎳含鐵，可直接用於LFP生產，實現了鐵資源的高效協同利用。



值得關注的是，中偉股份位於貴州的中偉新場磷礦項目近日正式啟動。根據中偉興陽礦業於2025年1月21日取得的新場磷礦《採礦許可證》，該礦區面積達6.6999平方公里，規劃建設規模為280萬噸/年，採礦有效期10年；另據《勘探報告》顯示，該磷礦總資源量達9844.05萬噸，屬大型優質磷礦資源，資源稟賦優越。



此次啟動的新場磷礦項目，將與中偉股份開陽基地已建成的20萬噸/年磷酸鐵產線、5萬噸/年高端磷酸鐵鋰產線形成協同，共同構成該公司磷系「礦-化-材-回收」一體化戰略的核心載體，不僅該公司企業鎖定遠期利潤增長支點，更將為其高質量發展注入強勁動力。



具全產業鏈一體化布局



綜合來看，中偉股份及中偉新材作為全球新能源材料領域的領先企業，具備全產業鏈一體化布局、前沿技術領先實力與優質客戶資源優勢。在鎳價上漲、鋰價反彈的行業紅利下，疊加固態電池產業化加速、新能源汽車與儲能市場需求增長的行業機遇，該公司盈利能力有望持續提升，長期投資價值凸顯，值得投資者重點布局。



甄榮