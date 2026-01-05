朱紅 - 晶片股造好 中芯吼「13923」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅
42分鐘前
　　國家主席習近平發表新年賀詞，提及中國在人工智能及晶片產業方面取得重大成就，晶片自主研發有了新突破。晶片股份顯著造好，中芯國際（981）上周五曾升至75.4元，創個多月新高。如看好中芯可留意認購證「13923」，行使價88.05元，實際槓桿4倍，今年6月到期；如看淡中芯可留意認沽證「21097」，行使價68.88元，實際槓桿4倍，今年5月到期。

　　小米（1810）公布上月小米汽車交付量超過5萬輛，其中SU7在過去12個月內是20萬以上轎車累計銷量排名第一，YU7則連續4個月成為中大型SUV銷量第一。小米股價持續反彈，重越10天線曾高見40.5元。如看好小米可留意認購證「23341」，行使價55.77元，實際槓桿6倍，今年6月到期。如看淡小米可留意認沽證「22284」，行使價27.8元，實際槓桿6倍，今年6月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

