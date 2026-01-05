Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 上電加速轉型值博 | 鮮股落鑊

聞風至
37分鐘前
產經 專欄
港股踏入2026年即有個好開始，恒生指數上周五於元旦假後復市即大漲707點，收造26338點，逼近全日高位報收，並以大陽燭收復兩萬六大關。北水繼續休戰下，全日成交金額仍達1408.6億元。

　　本欄去年多次向大家介紹的上海電氣（2727）似是大變在即，集團去年底公布了幾項大動作及大合作，均顯示集團有意集中資源辦大事，其中一個重大方向則是集團在核聚變領域上有意大展拳腳。

　　上海電氣被視為核聚變技術的「國家隊」領軍成員之一，據報，自2025年以來，上海電氣迎來線圈盒、冷屏、杜瓦等聚變部件的交付高峰期，並預計這股熱潮將在2026年延續。

　　據中央訂出的時間表，聚變能技術目前在2035年建成中國首個工程實驗堆，到2045年左右建成內地首個商用示範堆。

　　去年底，集團連續與多間央企簽署深化協議，例如與中廣核集團在核電安全、技術創新和國產化替代等方面強化互信，聚焦核心技術攻關與產業融合。其中包括與中核集團深化戰略合作，未來將在核電裝備研發供貨、聚變產業協同、新能源開發、工程建設、國際市場開拓等領域加大合作力度。

　　集團又與中國華能圍繞新能源、電力裝備等領域深化合作；與中交集團升級全面戰略合作，雙方擬圍繞深化綠色能源、高端裝備、海外市場等重點領域協同合作進行深入交流。

　　無論是與中廣核、中核集團在核電與聚變領域的協同攻關，還是與華能、中交在新能源、高端裝備與海外市場的全面合作，均顯示上海電氣正從「單一設備供應商」向「能源科技綜合平台」加速轉型。

　　上海電氣本身已為核電設備的首選股，本欄在此前的文章已經深入分析，踏入新一年，集團在核聚變領域的潛力更是開始浮上水面的一年。

　　據華創證券分析指，預計可控核融合在2025至2028年逐步進入資本開支擴張周期，未來3至5年將是核融合項目投招標的高峰時期，統計國內主要核融合項目預計投入1465億元人民幣。這1465億元人民幣的潛在市場當中，可以預見，上海電氣將會吃下一個不錯的市場份額。

