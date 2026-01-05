關志康 - 和外傭一起去「偷食」 | 神耆商機

新年大食會上，一位平日甚少現身的退休高官坐在角落，懷抱一大桶薯片和幾串菠蘿腸仔，吃得不亦樂乎。眾人見他對這些高脂高鹽的「垃圾食物」如此投入，都有點意外。



他放下竹籤，帶點無奈又帶點自嘲地說：「自從退休，每天都和『跟得夫人（太太）』膩在一起。她一心追求養生，午餐肉不能買、煎炸食品不准碰，連罐頭食品都被拒諸門外。我每日只剩無糖蛋糕、燕麥、零添加餅乾，吃到幾乎失去食慾。最近太太去旅行，我與外傭終於『放監』，第一時間去買五香肉丁、魚蛋、豬皮、燒賣，仲去『老麥』嘆薯條。」



旁邊的銀髮老友笑說：「現在不吃，更待何時？我年過七十，就不再嚴格戒口，管他甚麼反式脂肪。吃了幾十年的鹹魚、臘腸、罐頭食品，不該吃的早已吃過去了。老來再把日子過得清湯寡水，只是心理安慰罷了。與其戒口，不如快樂地度過每一天。而且，快樂本身也是一種『藥』。」



這句說話確是中肯。新加坡國立大學有研究指出，幸福感每提高一分，死亡風險可減約9%。另有《英國醫學期刊》研究顯示，長期抑鬱和焦慮對心血管的傷害，甚至比肥胖更大。換言之，過度壓抑的「健康生活」未必真能延年益壽，反而或因情緒低落而得不償失。



坐在對面的退休藥劑師笑言：「我覺得午餐肉味道同貓糧差唔多，實在稱不上美味。不過，人吃食物不只是為了營養，還為了心靈滿足。所謂『偷食』的樂趣，往往在於被禁止後的渴望。越是嚴格限制，就越想突破；偶爾放任一下，也許反而更健康。況且，任你吃五香肉丁，你也吃不了多少。」



人到晚年，節制與放縱之間從無絕對界線。健康固然重要，但若為戒口而失去生活熱情，身體未必更健壯，反而令心靈乾涸。當我們在一口薯片中嘗到久違的快樂，或許那一刻，本身就是最好的療癒。



健康教育基金會主席

關志康

