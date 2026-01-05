彭丽婷 - 智慧工地時代：用科技守護每一條生命 | 零碳築跡

每當傳來工地意外的新聞，總讓人心頭一緊。建築業作為城市的塑造者，卻長年與高風險如影隨形。怎樣才能真正築起安全防線，將人文關懷嵌入冰冷的鋼筋水泥？答案，或許不只在更嚴格的規例，而在更聰明的技術之中。



元朗「零碳智能空間」展示的「4S智慧工地管理平台」，正為我們描繪出一幅以科技守護生命的未來藍圖。傳統工地安全管理高度依賴經驗與不間斷巡查，猶如「人海戰術」，難免出現盲點和延誤。而「4S（Smart, Site, Safety, System）」平台核心在於，為工地安裝感知風險的「數字之眼」，以及聯通各方的「智慧神經」。通過物聯網感測器，系統能實時監測人員定位、機械狀態、噪迫、塵埃等環境數據，甚至能識別未戴安全帽、誤闖危險區域等違規行為。一旦發現隱患，警報將即時通知相關人員，令工地安全實現由被動響應走向主動預警。



這不僅是效率的提升，更是管理哲學的進化─安全監管從以往模糊的「大概率」，邁向精準的「全覆蓋」，讓每一位工友都獲得系統性照顧和保障。安全，是企業的「生命線」；這條生命線，今天由數據與演算法編織得更堅韌。配合整合資源、提升協同效率的ERP系統，項目管理能夠在「人、機、物、環、法」五大要素之間，實現科學調度，從源頭減少混亂帶來的風險。



科技的溫度，最終為的是人的尊嚴與平安。在元朗「零碳智能空間」，這種智慧管理理念與綠色建造技術已被融合展示，預示着建築業更安全、高效與低碳的明天。當智慧工地從概念走向普及，市場期盼的，不僅是工地事故率下降，更是行業對勞動者生命價值的最高敬意─用最前沿的技術，兌現最根本的承諾：讓每一位城市建設者，都能平安回家。



零碳智能聯盟秘書長

彭丽婷

