朱紅 - 江銅股價創新高 留意「27366」 | 窩輪熱炒特區

恒指在2025年表現上升約30%，由20041點起步，最高曾升至27381點，高低波幅達8500點。在恒指成分股中表現亮麗的包括：商品類、晶片類、生物醫藥類、消費類、保險類等，這些板塊值得繼續追踪。根據香港交易所的數據顯示，香港新股市場融資額位全球第一，達2746億港元，而平均每日成交額達2307億港元，較去年上升43%。



恒指10天線現支持 吼「23128」



恒指於10天線25650點現支持，投資者如看好恒指，可以留意恒指認購證「23128」，行使價28341點，今年5月到期，實際槓桿13倍。或可留意恒指牛證「61877」，收回價25350點，2028年8月到期，實際槓桿60倍。



相反，投資者如看淡恒指，可留意恒指認沽證「23125」，行使價23283點，今年5月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指熊證「59693」，收回價26130點，2028年3月到期，實際槓桿46倍。



市場料銅價短期維持高位震盪



內地銅價再度上揚，上海期銅主力合約現升1.63%，報每噸99010元人民幣。昨日LME庫存降至14.9萬噸，市場預期銅價短期將維持高位震盪。



江西銅業（358）股價周三再創新高，見44.62元。



投資者如看好江銅後市，可以留意江銅認購證「27366」，行使價52.88元，今年4月到期，實際槓桿5倍。相反，投資者如看淡江銅後市，可以留意江銅認沽證「27395」，行使價28.88元，今年4月到期，實際槓桿6倍。



