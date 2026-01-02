朱紅 - 江銅股價創新高 留意「27366」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅
1小時前
　　在2026年的首個交易日，首先祝各位朋友：新年進步！投資順利！

　　恒指在2025年表現上升約30%，由20041點起步，最高曾升至27381點，高低波幅達8500點。在恒指成分股中表現亮麗的包括：商品類、晶片類、生物醫藥類、消費類、保險類等，這些板塊值得繼續追踪。根據香港交易所的數據顯示，香港新股市場融資額位全球第一，達2746億港元，而平均每日成交額達2307億港元，較去年上升43%。

恒指10天線現支持 吼「23128」

　　恒指於10天線25650點現支持，投資者如看好恒指，可以留意恒指認購證「23128」，行使價28341點，今年5月到期，實際槓桿13倍。或可留意恒指牛證「61877」，收回價25350點，2028年8月到期，實際槓桿60倍。

　　相反，投資者如看淡恒指，可留意恒指認沽證「23125」，行使價23283點，今年5月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指熊證「59693」，收回價26130點，2028年3月到期，實際槓桿46倍。

市場料銅價短期維持高位震盪

　　內地銅價再度上揚，上海期銅主力合約現升1.63%，報每噸99010元人民幣。昨日LME庫存降至14.9萬噸，市場預期銅價短期將維持高位震盪。

　　江西銅業（358）股價周三再創新高，見44.62元。

　　投資者如看好江銅後市，可以留意江銅認購證「27366」，行使價52.88元，今年4月到期，實際槓桿5倍。相反，投資者如看淡江銅後市，可以留意江銅認沽證「27395」，行使價28.88元，今年4月到期，實際槓桿6倍。

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充份瞭解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

