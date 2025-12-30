朱紅 - 小米反覆偏軟 追「22168」 | 窩輪熱炒特區

小米集團（1810）公布副董事長林斌計劃自2026年12月開始，每12個月出售金額不超過5億美元的公司B類普通股，累計出售總金額不超過20億美元。小米股價表現反覆，一度跌至37.94元創個多月新低。如看好小米可留意認購證「23341」，行使價55.77元，實際槓桿6倍，明年7月到期。如看淡小米可留意認沽證「22168」，行使價32.18元，實際槓桿5倍，明年6月到期。



發改委產業發展司發文指，對新能源汽車、鋰電池、光伏等「新三樣」產業面臨市場競爭失序，在「十五五」時期要綜合整治「內卷式」競爭，推動落後低效產能退出。比亞迪（1211）股價顯著造好，一度重越50天線曾高見99.8元。如看好比亞迪，可留意比迪認購證「17318」，行使價110.1元，實際槓桿7倍，明年4月到期。如看淡比亞迪，可留意比迪認沽證「22322」，行使價85元，實際槓桿3倍，明年11月到期。



發改委文章表示，鼓勵氧化鋁及銅冶煉大型骨幹企業實施兼併重組，並表明將着力支持骨幹企業技術攻研，提升全產業鏈技術優勢。江西銅業（358）股價顯著造好，曾高見41.98元創新高。投資者如看好江銅，可留意江銅認購證「27366」，行使價52.88元，實際槓桿6倍，明年4月到期。相反，如看淡江銅，則可留意江銅認沽證「27395」，行使價28.88元，實際槓桿6倍，明年4月到期。



筆者為證監會持牌人

朱紅