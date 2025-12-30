朱紅 - 小米反覆偏軟 追「22168」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅
30分鐘前
　　小米集團（1810）公布副董事長林斌計劃自2026年12月開始，每12個月出售金額不超過5億美元的公司B類普通股，累計出售總金額不超過20億美元。小米股價表現反覆，一度跌至37.94元創個多月新低。如看好小米可留意認購證「23341」，行使價55.77元，實際槓桿6倍，明年7月到期。如看淡小米可留意認沽證「22168」，行使價32.18元，實際槓桿5倍，明年6月到期。

　　發改委產業發展司發文指，對新能源汽車、鋰電池、光伏等「新三樣」產業面臨市場競爭失序，在「十五五」時期要綜合整治「內卷式」競爭，推動落後低效產能退出。比亞迪（1211）股價顯著造好，一度重越50天線曾高見99.8元。如看好比亞迪，可留意比迪認購證「17318」，行使價110.1元，實際槓桿7倍，明年4月到期。如看淡比亞迪，可留意比迪認沽證「22322」，行使價85元，實際槓桿3倍，明年11月到期。

　　發改委文章表示，鼓勵氧化鋁及銅冶煉大型骨幹企業實施兼併重組，並表明將着力支持骨幹企業技術攻研，提升全產業鏈技術優勢。江西銅業（358）股價顯著造好，曾高見41.98元創新高。投資者如看好江銅，可留意江銅認購證「27366」，行使價52.88元，實際槓桿6倍，明年4月到期。相反，如看淡江銅，則可留意江銅認沽證「27395」，行使價28.88元，實際槓桿6倍，明年4月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

