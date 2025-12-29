朱紅 - 阿里10天線整固 吼「23843」 | 窩輪熱炒特區

阿里巴巴（9988）旗下速賣通據報將於下月初在杭州舉辦品牌出海大會，市場預料將強化海外託管、提升履約與供應鏈效率以與亞馬遜競爭。阿里表現靠穩，上周續沿10天線在約146元附近整固。如看好阿里可留意認購證「23843」，行使價199.98元，實際槓桿5倍，明年9月到期。如看淡阿里可留意認沽證「20664」，行使價134.9元，實際槓桿6倍，明年4月到期。



美國宣布至少至2027年年中前不會對中國晶片進口加徵額外關稅，以免加劇緊張。晶片股普遍造好，中芯國際（981）股價升至50天線，在71元附近整固。如看好中芯可留意認購證「22710」，行使價109.1元，實際槓桿4倍，明年7月到期。如看淡中芯可留意認沽證「21281」，行使價62.76元，實際槓桿3倍，明年6月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅