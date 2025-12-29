大行晨報 - 歐羅兌美元續區間爭持｜大行晨報

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

3小時前
　　歐羅兌美元維持窄幅爭持，而美元兌主要貨幣在聖誕前後表現平穩，但年內累計已下跌超過9%。投資者預計美國聯儲局將進一步降息，而其他央行預計將保持利率穩定，促使美元近月來維持疲軟。美聯儲官員正在平衡勞動力市場疲軟與通脹持續高於美聯儲2%年度目標的擔憂。聯邦基金利率期貨交易員預計明年將有兩到三次降息，每次25個基點，第一次可能在3月份。

　　技術走勢而言，近日歐羅兌美元波動收窄在1.17區間，短線若仍可持於此區上方，估計在接近兩個月的築底進程後，歐羅可望重新啟動上升走勢。而自11月底至今，匯價亦見保持於上升趨向線之上。阻力預料為1.1800及1.1860，下一級指向9月17日高位1.1918以至1.20關口。下方支撐先參考趨向線位置1.1730及1.1610，其後看至1.1550及11月5日低位1.1468。

　　上周二公布的會議紀錄顯示，在加拿大央行12月10日作出利率決定之前，管委會一致認為很難預測其下一步行動是加息還是降息。由七名成員組成的利率決策委員會總結稱，兩個重要原因是不可預測的美國貿易政策和近期波動的經濟數據。管委們同意將利率維持在

2.25%，他們認為只要經濟前景保持大體一致，這水平就能使通脹率持續接近央行2%的目標。貨幣市場預測，加拿大央行的下一步行動將是加息25個基點，最有可能是在2026年10月。

　　至於美元兌加元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數均呈回跌，10天平均線下破25天平均線形成利淡交叉，匯價於月初下破上升通道，預料美元兌加元仍有下試壓力，當前支撐先看1.37水平，關鍵看至1.3550水準附近，在今年6月至7月，匯價三度於此水準附近獲見支撐，之後輾轉升到上月達至1.41水準；預料失守此支持料將見延伸另一浪下滑，之後看至1.35及1.3440。阻力位預料在1.38及1.39，下一級料為1.40及1.4140水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
大行晨報 - 人民幣走勢持續看好｜大行晨報
　　離岸人民幣2025年回報率達4%，是其中一個表現最好的貨幣。近期，中國人民銀行宣布已經在公開市場進行了593億元人民幣的逆回購操作，並維持利率在1.4厘。這一政策旨在增強流動性，支持穩定市場，經過這些操作，單日淨回籠達到760億元，顯示出貨幣市場的穩定性。在此背景下，人民幣中間價在12月23日創下了近15個月以來的新高，報7.0523兌1美元，較前一日中間價上調49點，這進一步增強了市場對於人
2025-12-24 02:00 HKT
