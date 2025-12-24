Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅 - 石藥創兩月高 追「22986」 | 窩輪熱炒特區

窩輪熱炒特區
窩輪熱炒特區
朱紅
2小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　小米17 Ultra發布會定於本月25日晚上舉行，據悉是小米與徠卡（Leica）影像戰略合作後的重點產品。小米股價（1810）持續偏軟，跌至39.2元附近好淡爭持。如看好小米可留意認購證「23341」，行使價55.77元，實際槓桿6倍；如看淡可留意認沽證「22168」，行使價32.18元，實際槓桿5倍。

　　石藥集團（1093）主席蔡東晨增持公司1345萬股，涉資1.1億元，持股量增至25.26%。石藥股價顯著造好，曾升至8.88元創兩個月新高。如看好石藥可留意認購證「22986」，行使價10元，實際槓桿5倍，明年4月到期；或可留意石藥認購證「17640」，行使價10.95元，實際槓桿4倍，明年6月到期。

　　國泰航空（293）預期今年全年業績將超過去年，主要受運力提升、乘客運載率穩健，以及貨運需求保持韌性所推動。國泰股價顯著造好，曾升至12.95元創近年新高。如看好國泰可留意認購證「21874」，行使價13.89元，實際槓桿6倍，明年5月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

最Hit
本周後期深圳最低氣溫將降至12℃，還伴有降雨。 新華社資料圖
北上注意｜冷空氣將南下廣東 深圳將迎降雨降溫「雙暴擊」
即時中國
17小時前
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
影視圈
11小時前
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
影視圈
8小時前
張文父母下跪道歉，稱兒子造成無法彌補的傷害。 中時
01:46
台北隨機傷人案｜張文遺體今解剖釐清死因 父母現身下跪道歉
兩岸熱話
11小時前
房署大派神秘禮物？秀茂坪公屋居民收到超驚喜「今年竟然係…大！」 惹網民羨慕︰我條邨無
房署大派神秘禮物？秀茂坪公屋居民收到超驚喜「今年竟然係…大！」 惹網民羨慕︰我條邨無
生活百科
10小時前
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
影視圈
12小時前
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
飲食
12小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
16小時前
買樓收租屬不智投資｜曾智華
買樓收租屬不智投資｜曾智華
投資理財
17小時前
更多文章
朱紅 - 小米逆市向下 博「23341」 | 窩輪熱炒特區
　　據報小米17Ultra定於12月25日發布，集團總裁盧偉冰指處理器、相機及內存成本上漲，手機將會漲價但會物超所值。小米（1810）股價偏軟，在40元附近好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證「23341」，行使價55.77元，實際槓桿6倍，明年7月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「22168」，行使價32.18元，實際槓桿5倍，明年6月到期。 　　外媒報道，中國半導體製造商正透過升級現
2025-12-23 02:00 HKT
窩輪熱炒特區