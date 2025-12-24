朱紅 - 石藥創兩月高 追「22986」 | 窩輪熱炒特區

小米17 Ultra發布會定於本月25日晚上舉行，據悉是小米與徠卡（Leica）影像戰略合作後的重點產品。小米股價（1810）持續偏軟，跌至39.2元附近好淡爭持。如看好小米可留意認購證「23341」，行使價55.77元，實際槓桿6倍；如看淡可留意認沽證「22168」，行使價32.18元，實際槓桿5倍。



石藥集團（1093）主席蔡東晨增持公司1345萬股，涉資1.1億元，持股量增至25.26%。石藥股價顯著造好，曾升至8.88元創兩個月新高。如看好石藥可留意認購證「22986」，行使價10元，實際槓桿5倍，明年4月到期；或可留意石藥認購證「17640」，行使價10.95元，實際槓桿4倍，明年6月到期。



國泰航空（293）預期今年全年業績將超過去年，主要受運力提升、乘客運載率穩健，以及貨運需求保持韌性所推動。國泰股價顯著造好，曾升至12.95元創近年新高。如看好國泰可留意認購證「21874」，行使價13.89元，實際槓桿6倍，明年5月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。



朱紅