張日強 - 投資客四出覓盤連環錄成交 | 樓聲隨筆

樓聲隨筆
樓聲隨筆
張日強
2小時前
產經 專欄
市場氣氛稍稍回順，新盤及二手樓市場有輕微回升之勢，發展商推盤步伐放慢，市場只有貨尾盤應市，雖然本港未有跟隨美國的減息步伐，惟二手樓市場卻表現不俗，除透過代理行外，拍賣場亦是搜羅筍盤的場地。除了上車客承接外，投資客更是市場主要的客源，尤其屋苑租金回報較吸引的筍盤，其中租金回報穩企4厘的收租盤，一般都可獲長線投資收租客快速吸納。

　　整體樓市氣氛平穩，樓市暫未受到息率的因素影響，其中二手樓市場表現較佳，除了用家外，投資者四出覓盤的情況亦較明顯，日前市場連環錄得投資客入市個案，並以大型屋苑主導，包括奧運站維港灣、小西灣藍灣半島及屯門時代廣場等，另外單幢細價樓亦是投資者搜羅目標，如九龍灣偉景樓及上環啟發大廈等，投資客見樓價吸引故紛紛連租約購入，大部分以中細價樓主導，租金回報率介乎3.22厘至4.38厘不等，反映市場投資者對收租盤有一定的吸引力。

　　事實上，樓市氣氛大致保持平穩，惟臨近年尾，發展商推盤步伐明顯放慢，有待明年初再作部署，以致目前市場上只有一個大型新盤出擊，至於二手樓市場卻表現不俗，除了用家看準機會入市外，投資者更四出尋覓高回報屋苑，當中以大型屋苑及鐵路沿線等最受市場追捧，日前錄得長線投資客連環入市個案，租金回報普遍約4厘，反映投資者仍然對高回報屋苑有一定的支持力。

張日強

