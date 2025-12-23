朱紅 - 小米逆市向下 博「23341」 | 窩輪熱炒特區

據報小米17Ultra定於12月25日發布，集團總裁盧偉冰指處理器、相機及內存成本上漲，手機將會漲價但會物超所值。小米（1810）股價偏軟，在40元附近好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證「23341」，行使價55.77元，實際槓桿6倍，明年7月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「22168」，行使價32.18元，實際槓桿5倍，明年6月到期。



外媒報道，中國半導體製造商正透過升級現有設備以增強人工智能晶片產能，包括更高級別機械平台、鏡頭及傳感器，以提升晶片層間的精準度。晶片股顯著造好，中芯國際（981）股價重越20天線，曾升逾8%高見70.45元。如看好中芯可留意認購證「20089」，行使價80.05元，實際槓桿4倍，明年7月到期。如看淡中芯可留意認沽證「23699」，行使價39.81元，實際槓桿3倍，明年9月到期。



市場憧憬聯儲局明年進一步減息，加上地緣政局緊張加劇，現貨黃金周一首次突破每盅司4400美元，今年迄今累漲近68%。紫金礦業（2899）股價造好，曾升至35.38元，創兩個多月新高。如看好紫金可留意認購證「15329」，行使價41.88元，實際槓桿6倍，明年4月到期；或可留意紫金認購證「21590」，行使價48.6元，實際槓桿7倍，明年4月到期。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅