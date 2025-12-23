Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅 - 小米逆市向下 博「23341」 | 窩輪熱炒特區

朱紅
1小時前
　　據報小米17Ultra定於12月25日發布，集團總裁盧偉冰指處理器、相機及內存成本上漲，手機將會漲價但會物超所值。小米（1810）股價偏軟，在40元附近好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證「23341」，行使價55.77元，實際槓桿6倍，明年7月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「22168」，行使價32.18元，實際槓桿5倍，明年6月到期。

　　外媒報道，中國半導體製造商正透過升級現有設備以增強人工智能晶片產能，包括更高級別機械平台、鏡頭及傳感器，以提升晶片層間的精準度。晶片股顯著造好，中芯國際（981）股價重越20天線，曾升逾8%高見70.45元。如看好中芯可留意認購證「20089」，行使價80.05元，實際槓桿4倍，明年7月到期。如看淡中芯可留意認沽證「23699」，行使價39.81元，實際槓桿3倍，明年9月到期。

　　市場憧憬聯儲局明年進一步減息，加上地緣政局緊張加劇，現貨黃金周一首次突破每盅司4400美元，今年迄今累漲近68%。紫金礦業（2899）股價造好，曾升至35.38元，創兩個多月新高。如看好紫金可留意認購證「15329」，行使價41.88元，實際槓桿6倍，明年4月到期；或可留意紫金認購證「21590」，行使價48.6元，實際槓桿7倍，明年4月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。

朱紅

