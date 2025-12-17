陳永陸 - 小米可分注買入 | 陸叔講股

小米集團（1810）在最新公布的純電動車「極限續航測試」榜單中，旗下兩款車型SU7和YU7脫穎而出，展現出領先的技術實力。這不僅鞏固小米在新能源汽車市場的競爭優勢，也為其整體業務注入新活力。面對全球電動車市場的快速演變，小米的多元化產品線和創新能力。在此次測試中，採用統一的高強度工況標準，模擬複雜路況下的真實續航能力。小米SU7以54.86%的續航達成率，在20萬元級細分市場拔得頭籌。即使電池容量未突破常規水平，小米SU7透過精準的能量管理系統，實現續航達成率與實際里程的雙重突破，證明其在軟硬件整合上的領先。



與此同時，小米YU7以420公里的實測總里程，刷新同組別續航紀錄。這受惠高效的驅動架構與輕量化設計，在同級別車型中展現顯著優勢。相比之下，Tesla Model 3和Model Y在相同測試條件下，續航達成率均超過52%。Tesla Model 3搭載62.5kWh電池組，透過先進熱管理系統與低風阻設計，實現超越部分大容量電池車型的表現，鞏固其能效標桿地位。



電動車業務穩健成長



然而，小米的表現已足以挑戰行業龍頭，顯示其快速追趕的潛力。這一測試結果不僅提升小米品牌形象，也預示其電動車業務將在未來貢獻更多營收。事實上，小米產品無論是電動車、智能手機或物聯網產品均在大眾市場相當成功。在智能電動車業務方面，小米11月交付量超過4萬輛，已連續3個月維持在該水平，並提前達成全年銷量目標。



小米2025年交付目標設定為35萬輛，這一雄心顯示小米正加速擴張電動車市場份額。電動車業務的穩健成長，將成為小米集團的重要增長引擎。再者，主要車型的交付周期縮短，且新增定單量遠低於產能，預期明年仍將保持產品上升周期，得益於多款新品上市。



此外，小米在其他領域也持續發力。武漢小米智慧家電工廠一期正式竣工投產，首款產品「米家中央空調Pro雙風輪」即將上市。這是小米首款自產中央空調，標誌其物聯網生態進一步完善。結合智能手機和IoT產品的穩定貢獻，小米的多元化布局降低了單一業務風險，為投資者提供更可靠的成長保障。確實，考慮到電動車產能不確定性和宏觀經濟壓力，影響了小米近期的股價，目前的估值已反映部分挑戰，但其技術創新和市場滲透力預示強勁復甦潛力，建議可分批建倉，以分段累積買入策略。



資深獨立股評人

陳永陸