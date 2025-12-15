Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅 - 小米3連升 追Call「15276」 | 窩輪熱炒特區

窩輪熱炒特區
窩輪熱炒特區
朱紅
17分鐘前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　小米首座大家電工廠正式竣工投產，首款自產「米家中央空調Pro雙風輪」即將面世，據悉工廠搭配AI視覺質檢，最快每6.5秒下線一部冷氣機。小米股價連升3日，升至43元附近高位整固。如看好可留意小米購「15276」，行使價57.88元，實際槓桿7倍，明年4月到期。如看淡則可留意小米沽「22168」，行使價32.18元，實際槓桿5倍，明年6月到期。

　　聯儲局一如預期減息0.25厘，惟點陣圖顯示明年可能只減息1次，本港3大發鈔銀行則未有跟隨減息。滙豐控股（005）股價連升多日，曾高見117.9元再創新高。如看好可留意滙豐購「21320」，行使價130.98元，實際槓桿16倍，明年3月到期。如看淡則可留意滙豐沽「23338」，行使價103.23元，實際槓桿8倍，明年6月到期。

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
影視圈
11小時前
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
槍擊現場一片混亂。
00:43
悉尼邦迪海灘槍擊增至12死 警方：恐怖主義事件︱有片
即時國際
4小時前
古裝第一美人︱知名藝人何晴去世終年61歲 唯一演遍四大名著女角
古裝第一美人︱知名藝人何晴去世終年61歲 唯一演遍四大名著女角
即時中國
15小時前
有網民拍下英雄民眾奪槍經過。X@Àdnanô
悉尼邦迪海灘槍擊︱英勇市民埋伏奪槍 槍手節節後退天橋再施襲
即時國際
7小時前
謝霆鋒張栢芝18歲大仔Lucas「頹廢look」用餐 路人隨手一拍「神顏」衝上微博熱搜
謝霆鋒張栢芝18歲大仔Lucas「頹廢look」用餐 路人隨手一拍「神顏」衝上微博熱搜
影視圈
10小時前
貴價快餐店Five Guys向現實低頭！？特價餐$99漢堡+細薯條+奶昔 網民：平唔平都唔係重點
美式快餐店Five Guys再減價？劈價$99有齊漢堡+薯條+奶昔 網民：平唔平都唔係重點
飲食
15小時前
河南有28歲女教師在成親當日跳樓輕生，以控訴被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28歲高中女教師死控逼婚 成親日跳樓輕生
即時中國
16小時前
更多文章
朱紅 - 阿里反覆偏軟 留意「23258」購 | 窩輪熱炒特區
　　據報道，夸克AI眼鏡S1在多渠道出現上架即售罄情況，二手交易市場價升至5000元人民幣，市場上還衍生出租賃業務。阿里巴巴（9988）表現反覆，於20天線遇沽壓，回落至151元附近好淡爭持。 　　如看好可留意阿里購「23258」，行使價160.1元，實際槓桿6倍，明年4月到期。如看淡則可留意阿里沽「20664」，行使價134.9元，實際槓桿5倍，明年4月到期。 中芯購「13923」博
2025-12-12 02:00 HKT
窩輪熱炒特區