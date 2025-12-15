朱紅 - 小米3連升 追Call「15276」 | 窩輪熱炒特區

小米首座大家電工廠正式竣工投產，首款自產「米家中央空調Pro雙風輪」即將面世，據悉工廠搭配AI視覺質檢，最快每6.5秒下線一部冷氣機。小米股價連升3日，升至43元附近高位整固。如看好可留意小米購「15276」，行使價57.88元，實際槓桿7倍，明年4月到期。如看淡則可留意小米沽「22168」，行使價32.18元，實際槓桿5倍，明年6月到期。



聯儲局一如預期減息0.25厘，惟點陣圖顯示明年可能只減息1次，本港3大發鈔銀行則未有跟隨減息。滙豐控股（005）股價連升多日，曾高見117.9元再創新高。如看好可留意滙豐購「21320」，行使價130.98元，實際槓桿16倍，明年3月到期。如看淡則可留意滙豐沽「23338」，行使價103.23元，實際槓桿8倍，明年6月到期。



本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅