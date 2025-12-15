輪商精選 - 金價回勇 留意赤金「23416」 | 窩輪熱炒特區
美國聯儲局再度減息0.25厘，拖累美元走弱，市場憧憬低息環境有助提升黃金吸引力。紐約期金近日曾重上4300美元水平，創自10月底高位。市場普遍認為，聯儲局短期內進一步減息可能性有限，但現時利率環境仍可能支持黃金需求。
此外，地緣政治不確定性，或繼續推動市場對避險資產的需求。全球央行持續增持黃金儲備，特別是新興市場國家，或反映結構性需求可能增強。不過，金價今年累積升幅達60%，投資者對潛在風險因素亦不容忽視。一旦美國經濟數據強勁或聯儲局政策立場轉變，美元走勢及利率預期變化，可能令金價走勢更為波動。此外，全球經濟復甦進度、地緣政治局勢變化，以及ETF資金流向和實體需求波動，亦可能影響黃金短線表現。
赤峰黃金（6693）截至上周五錄3連升，如看好可留意赤金購「23416」，行使價42.99港元，實際槓桿約3.6倍，明年6月到期。
摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部
本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。
