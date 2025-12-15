Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

關志康 - 青少年經濟圈市場突圍 | 神耆商機

神耆商機
神耆商機
關志康
16分鐘前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　臨近年底，中小企老闆們提早「做冬」聚首一堂，席間話題離不開市道冷暖。有老闆慨嘆：「樓市雖然似乎回暖，但現金流依然緊絀，客戶壓價又拖數，出糧周轉仍然吃力。」眾人對明年經濟前景普遍持觀望態度，有人拋出問題：「未來一年，還有哪個行業值得一試？」

　　經營安老院的老闆率先回應：「不少人看好人口老化帶來的商機，銀髮市場似乎最具潛力。理論上長者多、身家厚，但實情卻像『棉花糖』——看得到，卻未必咬得實。長者普遍節儉用錢、物慾低，選安老院只求『夠住、夠乾淨』，買保健品亦以實用為主。慳慣就成性，要他們追求高檔享受並不容易。」另一位從事零售的老闆補充：「不少長者格價講價成癮，連定期存款都貨比三家。遇上這類客人，生意難做，減價又傷利潤；不減又怕被說唔『畀面』。現時營商環境下，銀髮族雖然數量龐大，但消費意欲偏弱，難以成為主力增長引擎。」

　　席間一位投資者笑言：「我反而信奉『人棄我取』的逆向思維。雖然出生率下跌，但愈少愈矜貴，與兒童、青少年相關的市場反而更有前景。父母對子女向來慷慨，從醫療保健、矯視矯牙、升學補習，到音樂、運動及興趣班，這些都是剛性需求——不能等，也不能省。」他續說：「試問有幾多家長會帶子女北上箍牙或學琴？長輩可以北上配老花鏡、剝牙、飲茶圖便宜。父母對自己可以慳，對孩子卻絕不『手軟』。」

　　恒生銀行的調查亦印證這趨勢：流動資產逾百萬港元的家庭，每年平均在一名子女身上的開支高達28.4萬港元，撫養至22歲的總成本約600萬港元。由此可見，香港的「青少年經濟圈」潛藏龐大商機。這群重視時間成本與服務質素的家長，對本地高質專業服務有穩定需求，亦成為抵禦「北上消費」的一道護城河。誰能真正掌握家長「怕錯失」的心理，誰就有望抓緊下一個最具潛力的市場機遇。

健康教育基金會主席
關志康
 

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
影視圈
11小時前
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
槍擊現場一片混亂。
00:43
悉尼邦迪海灘槍擊增至12死 警方：恐怖主義事件︱有片
即時國際
4小時前
古裝第一美人︱知名藝人何晴去世終年61歲 唯一演遍四大名著女角
古裝第一美人︱知名藝人何晴去世終年61歲 唯一演遍四大名著女角
即時中國
15小時前
有網民拍下英雄民眾奪槍經過。X@Àdnanô
悉尼邦迪海灘槍擊︱英勇市民埋伏奪槍 槍手節節後退天橋再施襲
即時國際
7小時前
謝霆鋒張栢芝18歲大仔Lucas「頹廢look」用餐 路人隨手一拍「神顏」衝上微博熱搜
謝霆鋒張栢芝18歲大仔Lucas「頹廢look」用餐 路人隨手一拍「神顏」衝上微博熱搜
影視圈
10小時前
貴價快餐店Five Guys向現實低頭！？特價餐$99漢堡+細薯條+奶昔 網民：平唔平都唔係重點
美式快餐店Five Guys再減價？劈價$99有齊漢堡+薯條+奶昔 網民：平唔平都唔係重點
飲食
15小時前
河南有28歲女教師在成親當日跳樓輕生，以控訴被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28歲高中女教師死控逼婚 成親日跳樓輕生
即時中國
16小時前
更多文章
關志康 - 如何選擇保險公司 | 神耆商機
　　近日大埔宏福苑發生5級火災，牽動全城神經。有朋友提到，是次工程及大廈相關風險，由中國太平保險（香港）承保，包括建築工程全險、建築僱員補償保險、法團第三者責任保險及財產全險等，綜合保額約20億元。不過，不少人誤以為居民或死傷者會自動有大筆賠償，現實是這類保障主要涵蓋公共部分損毀和第三者責任，與住戶個人裝修、財物甚至收入損失其實無甚關係。 　　一位保險界前輩提到：「不少業主至今仍分不清，銀行
2025-12-08 02:00 HKT
神耆商機