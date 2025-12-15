關志康 - 青少年經濟圈市場突圍 | 神耆商機

臨近年底，中小企老闆們提早「做冬」聚首一堂，席間話題離不開市道冷暖。有老闆慨嘆：「樓市雖然似乎回暖，但現金流依然緊絀，客戶壓價又拖數，出糧周轉仍然吃力。」眾人對明年經濟前景普遍持觀望態度，有人拋出問題：「未來一年，還有哪個行業值得一試？」



經營安老院的老闆率先回應：「不少人看好人口老化帶來的商機，銀髮市場似乎最具潛力。理論上長者多、身家厚，但實情卻像『棉花糖』——看得到，卻未必咬得實。長者普遍節儉用錢、物慾低，選安老院只求『夠住、夠乾淨』，買保健品亦以實用為主。慳慣就成性，要他們追求高檔享受並不容易。」另一位從事零售的老闆補充：「不少長者格價講價成癮，連定期存款都貨比三家。遇上這類客人，生意難做，減價又傷利潤；不減又怕被說唔『畀面』。現時營商環境下，銀髮族雖然數量龐大，但消費意欲偏弱，難以成為主力增長引擎。」



席間一位投資者笑言：「我反而信奉『人棄我取』的逆向思維。雖然出生率下跌，但愈少愈矜貴，與兒童、青少年相關的市場反而更有前景。父母對子女向來慷慨，從醫療保健、矯視矯牙、升學補習，到音樂、運動及興趣班，這些都是剛性需求——不能等，也不能省。」他續說：「試問有幾多家長會帶子女北上箍牙或學琴？長輩可以北上配老花鏡、剝牙、飲茶圖便宜。父母對自己可以慳，對孩子卻絕不『手軟』。」



恒生銀行的調查亦印證這趨勢：流動資產逾百萬港元的家庭，每年平均在一名子女身上的開支高達28.4萬港元，撫養至22歲的總成本約600萬港元。由此可見，香港的「青少年經濟圈」潛藏龐大商機。這群重視時間成本與服務質素的家長，對本地高質專業服務有穩定需求，亦成為抵禦「北上消費」的一道護城河。誰能真正掌握家長「怕錯失」的心理，誰就有望抓緊下一個最具潛力的市場機遇。



健康教育基金會主席

關志康

