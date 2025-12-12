郭家耀 - 平保目標價70元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

國家金融監督管理總局日前發布《關於調整保險公司相關業務風險因數的通知》，調整保險公司投資相關股票的風險因數，明確保險公司持倉時間超過3年的滬深300指數成分股、中證紅利低波動100指數成分股的風險因數，從0.3下調至0.27；持倉時間超過兩年的科創板上市普通股的風險因數，從0.4下調至0.36。



調整保險公司出口信用保險業務和中國出口信用保險公司海外投資保險業務的風險因數，鼓勵保險公司加大對外貿企業支援力度、有效服務國家戰略。



相關保費風險因數從0.467下調至0.42，準備金風險因數從0.605下調至0.545。償付能力充足率約束保險資金權益配置上限，風險因數下調可釋放最低資本佔用，進一步打開險資入市的空間。



中國平安（2318）有望成為政策主要受益者，在政策引導下，資產配置調整將推動公司估值上調。目標價70元，入巿價60元，止蝕價55元。



筆者為證監會持牌人，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室

業務發展總監

筆者為證監會持牌人

郭家耀