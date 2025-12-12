朱紅 - 阿里反覆偏軟 留意「23258」購 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅
3小時前
　　據報道，夸克AI眼鏡S1在多渠道出現上架即售罄情況，二手交易市場價升至5000元人民幣，市場上還衍生出租賃業務。阿里巴巴（9988）表現反覆，於20天線遇沽壓，回落至151元附近好淡爭持。

　　如看好可留意阿里購「23258」，行使價160.1元，實際槓桿6倍，明年4月到期。如看淡則可留意阿里沽「20664」，行使價134.9元，實際槓桿5倍，明年4月到期。

中芯購「13923」博反彈

　　據外媒報道，字節跳動和阿里巴巴有意於Nvidia（輝達，內地譯名英偉達）出口H200解禁後採購相關晶片，目前正等待有關當局審查採購申請。晶片股普遍受壓，中芯國際（981）仍受制於10天線，跌至67元水平徘徊。

　　如看好可留意中芯購「13923」，行使價88.05元，實際槓桿4倍，明年6月到期。如看淡則可留意中芯沽「21281」，行使價62.76元，實際槓桿3倍，明年6月到期。

　　泡泡瑪特（9992）宣布新IP「SUPERTUTU」上線，主張「打破性別限制」，首波產品系列包含「招財貓」、「幻夢小女巫」等多個主題形象。泡泡瑪特股價略為反彈，回升至193元水平徘徊。

　　如看好可留意泡瑪購「22285」，行使價260.12元，實際槓桿5倍，明年4月到期。如看淡則可留意泡瑪沽「22036」，行使價150.78元，實際槓桿4倍，明年4月到期。

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充份了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

