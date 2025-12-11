輪商精選 - 騰訊守600元 留意「22110」 | 窩輪熱炒特區

邁向2026年，市場預期內地電商競爭格局或將持續演變，市場焦點或將在流量分配、技術創新及用戶體驗上的策略調整。根據彭博智庫，騰訊（700）在微信生態內推動電商交易，商品交易總額（GMV）或將持續增長。管理層表示，未來將進一步促進流量於微信體系內部流轉。市場預期，隨着微信生態逐步完善，騰訊有可能進一步鞏固其在社交電商領域的影響力。



騰訊股價周三守600元大關，如投資者看好後市可留意騰訊購「22110」，行使價818.5港元，實際槓桿約11.6倍，2026年4月27日到期。如預計市場將持續走弱可留意騰訊沽「20620」，行使價530.38港元，實際槓桿約13.6倍，2026年3月9日到期。

