利貞 - 英諾賽科收入具上升潛力 | 實力股起底

實力股起底
實力股起底
利貞
5小時前
　　英諾賽科（2577）是氮化鎵（GaN）功率半導體龍頭企業，以收入計去年全球市佔達30%領先。基於未來數年全球GaN功率半導體市場以63%的年均複合增長率快速增長；加上公司與NVIDIA合作開發800V HVDC 架構，或可自2027年起帶來為公司帶來收入上升潛力，將推動股價上升。建議可於78.4元買入，中長線目標價99元。英諾賽科昨日收報81元，跌0.35元，跌幅0.43%。

　　英諾賽科早前公布，採用650V氮化鎵的新一代6.6kW OBC系統，在長安汽車順利裝車，該系統實現業內領先的充電效率和整機功率密度，為車載電源技術樹立新標桿。聯合動力新一代6.6kW GaN車載二合一電源產品，將OBC與車載直流變換器（DC-DC）高度集成，通過全局效率優化設計，結合英諾賽科650V高壓GaN功率器件的低開關損耗和高頻特性，顯著提升了充電效率和功率密度。

　　目前，氮化鎵OBC系統成功在長安汽車裝車，事件代表氮化鎵在車載電源技術應用的突破性進展。未來，公司將與聯合動力緊密合作，推動新能源汽車產業向更高效、更可持續的方向升級。

夥安森美半導體合作

　　英諾賽科亦與安森美半導體達成戰略合作，將採用公司成熟的8英寸矽基氮化鎵工藝，共同加速推進氮化鎵產業的應用和布局，預料是項合作在未來幾年為公司帶來數億美元的氮化鎵銷售。公司指，是次合作將通過晶圓採購等方式，整合公司的氮化鎵製造能力及安森美半導體在系統封裝與集成等領域的經驗和優勢，以加速推動氮化鎵在新能源汽車、人工智能、數據中心，工業等領域的快速落地。

　　英諾賽科截至2025年6月底止中期業績，錄得銷售收入5.53億元（人民幣，下同），按年增加43.4%，主要是氮化鎵應用領域持續拓展，客戶需求快速增長。虧損由去年同期4.88億元，收窄至4.29億元，每股虧損49分。

　　上半年，毛利率6.8%，去年同期為負21.6%，提升28.4個百分點，主要受惠收入提升、生產規模效應釋放以及持續改進生產工藝降低成本；實現毛利轉正錄得3785萬元。

利貞

