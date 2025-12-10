朱紅 - 小米偏軟 部署「15276」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　據《界面新聞》報道，小米（1810）中國區近期開啟一系列人事調整，涉及手機、汽車、大家電等核心運營類崗位。小米股價近日升至43.64元後，跟隨大市回落至20天線40元附近。如看好小米可留意認購證「15276」，行使價57.88元，實際槓桿7倍，明年4月到期。如看淡小米可留意認沽證「22168」，行使價32.18元，實際槓桿5倍，明年6月到期。

　　美國總統特朗普批准輝達向中國出口H200人工智能晶片，條件是美國政府將從銷售中抽取25%分成，華虹半導體（1347）股價跌5%至75元附近，如看好華虹可留意認購證「15312」，行使價97.88元，實際槓桿4倍，明年4月到期。如看淡華虹可留意認沽證「21729」，行使價53.95元，實際槓桿2倍，明年7月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。

朱紅 - 泡瑪好淡爭持 吼「22285」 | 窩輪熱炒特區
　　券商報告指，近月以來Labubu及其他熱門IP市場溢價已見消退，其中Labubu隱藏款溢價幅度減半，而常規款式二手平台價格已跌穿官方零售價。泡泡瑪特（9992）股價顯著下挫，跌至200元水平好淡爭持。如看好泡泡瑪特，可留意泡瑪認購證（22285），行使價260.12元，實際槓桿5倍，明年4月到期。如看淡泡泡瑪特，可留意泡瑪認沽證（22036），行使價150.78元，實際槓桿4倍，明年4月到期。
2025-12-09 02:00 HKT
窩輪熱炒特區