大行晨報 - 關注儲局議息會議｜大行晨報

21分鐘前
　　今個星期環球市場將迎來年底結束前的超級議息周，澳洲央行、加拿大央行以及美國聯儲局將先後舉行議息會議。澳洲央行已經公布議息結果，將利率維持在3.6%不變，結果符合市場預期，為連續第3次按兵不動，澳洲央行同時警告通脹風險仍偏向上行，鷹派言論支撐澳元今周二前再度上試0.6649水平。市場最為關注的美國聯儲局議息結果將於本港時間周四凌晨公布。

　　美國9月消費支出數據低於前值，核心個人消費支出（PCE）價格指數符合預期。數據顯示，美國9月核心個人消費支出（PCE）物價指數按年上升2.8%，低於市場預期，為今周減息提供進一步支持。美國最新公布的首次申領失業金人數創逾3年新低。Challenger報告顯示，美國僱主11月宣布的裁員人數下降，但仍為2022年以來同期最高，而最新首次申請失業救濟人數19.1萬人，按周減少2.7萬人，市場預期為22萬人。

美匯99.1水平爭持

　　美國勞動力市場進一步降溫，PCE物價指數符合市場預期，加上近期市場揣測特朗普明年初會任命鴿派聯儲局主席繼任人選，彭博利率期貨顯示交易員預計美聯儲本周減息0.25厘的概率已升至99%，減息半厘概率亦接近5成。投資者可留意本次會議公布的季度利率點陣圖，或對市場預測聯儲局明年利率路徑提供參考。

　　美匯指數11月中下旬迎來一輪回調，由11月21日100.395水平回落，並於上周一度低見98.765，執筆之時正於50天線附近約99.1水平爭持。我們認為，美元短線走勢料受聯儲局今周議息氛圍所影響，短線料於50天線附近約98.5至99.5水平上落。若今個星期聯儲局議息釋放鷹派訊號，不排除美匯指數再度上試100水平，否則也有可能再度下試98水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部

大行晨報

　　本周將迎來一系列央行會議，最受矚目是美聯儲會議。市場幾乎已經消化美聯儲將降息的預期，而投資者正在揣測聯儲會否釋放出比預期更溫和的寬鬆信號。此外，澳洲央行剛於周二公布維持利率在3.6%不變，而加拿大和瑞士央行也將分別在周三及周四舉行公布議息結果，但預計都不會對貨幣政策做出任何調整。上周公布的數據顯示，美國第3季度末消費者支出僅小幅增長，這鞏固了市場對12月降息的預期。惟投資者仍在等待美聯儲就未來
