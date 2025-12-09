朱紅 - 泡瑪好淡爭持 吼「22285」 | 窩輪熱炒特區

券商報告指，近月以來Labubu及其他熱門IP市場溢價已見消退，其中Labubu隱藏款溢價幅度減半，而常規款式二手平台價格已跌穿官方零售價。泡泡瑪特（9992）股價顯著下挫，跌至200元水平好淡爭持。如看好泡泡瑪特，可留意泡瑪認購證（22285），行使價260.12元，實際槓桿5倍，明年4月到期。如看淡泡泡瑪特，可留意泡瑪認沽證（22036），行使價150.78元，實際槓桿4倍，明年4月到期。



美國半導體行業協會數據顯示，10月全球半導體銷售額按年增加33%，總額達713億美元。晶片股普遍向好，中芯國際（981）股價逆市上升，重越20天線曾高見72.9元。如看好中芯，可留意中芯認購證「13923」，行使價88.05元，實際槓桿4倍，明年6月到期。如看淡中芯，可留意中芯認沽證「21281」，行使價62.76元，實際槓桿3倍，明年6月到期。



中證監主席吳清表示，將着力強化分類監管，對優質機構適當鬆綁，進一步優化風險控制指標，適度打開資本空間及槓桿限制，提升資本利用效率。內險股普遍上升，中國平安（2318）連日造好，曾升至62.3元創近年新高。投資者如看好平安，可留意平安認購證「21992」，行使價76.93元，實際槓桿9倍，明年4月到期。相反，如看淡平安，可留意平安認沽證「19397」，行使價53.83元，實際槓桿4倍，明年12月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅