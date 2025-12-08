朱紅 - 百度顯著造好 追「17490」 | 窩輪熱炒特區

外媒報道，百度AI晶片業務崑崙芯計劃在香港IPO，最早明年第一季向聯交所提交上市申請，擬籌集逾20億元，估值達210億元人民幣。百度（9888）股價顯著造好，升越50天線曾高見124.8元。如看好百度可留意認購證「17490」，行使價168.98元，實際槓桿5倍，明年6月到期。如看淡百度可留意認沽證「20719」，行使價113.78元，實際槓桿3倍，明年7月到期。



評級機構惠譽將小米集團（1810）評級由「BBB」上調至「BBB+」，展望為穩定，反映小米透過IoT與互聯網服務業務盈利增長以及電動車盈利能力持續改善。小米股價連升兩日，曾高見43.18元。如看好小米可留意認購證「15304」，行使價64.88元，實際槓桿6倍，明年6月到期。如看淡小米可留意認沽證「22284」，行使價27.8元，實際槓桿5倍，明年6月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅