Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅 - 百度顯著造好 追「17490」 | 窩輪熱炒特區

窩輪熱炒特區
窩輪熱炒特區
朱紅
4小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　外媒報道，百度AI晶片業務崑崙芯計劃在香港IPO，最早明年第一季向聯交所提交上市申請，擬籌集逾20億元，估值達210億元人民幣。百度（9888）股價顯著造好，升越50天線曾高見124.8元。如看好百度可留意認購證「17490」，行使價168.98元，實際槓桿5倍，明年6月到期。如看淡百度可留意認沽證「20719」，行使價113.78元，實際槓桿3倍，明年7月到期。

　　評級機構惠譽將小米集團（1810）評級由「BBB」上調至「BBB+」，展望為穩定，反映小米透過IoT與互聯網服務業務盈利增長以及電動車盈利能力持續改善。小米股價連升兩日，曾高見43.18元。如看好小米可留意認購證「15304」，行使價64.88元，實際槓桿6倍，明年6月到期。如看淡小米可留意認沽證「22284」，行使價27.8元，實際槓桿5倍，明年6月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

最Hit
立法會選舉結果即時更新︱旅遊界功能界別：「劍神」江旻憓當選 力壓對手馬軼超
政情
7小時前
立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
02:20
立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
政情
5小時前
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
影視圈
12小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
20小時前
許紹雄喪禮被洩場內細節 女兒許惠菁表不滿後男星錢翰群急忙道歉：沒想到因此傷害人
許紹雄喪禮被洩場內細節 女兒許惠菁表不滿後男星錢翰群急忙道歉：沒想到因此傷害人
影視圈
12小時前
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
影視圈
11小時前
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
飲食
20小時前
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-06 11:21 HKT
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
飲食
2025-12-06 09:00 HKT
立法會選舉．投票率︱截至晚上9時半 地區直選投票率30.43% 超越上屆總投票率30.2%
立法會選舉．投票率︱地區直選總投票率31.90% 投票人數131萬 比上屆少約3萬人
政情
7小時前
更多文章
朱紅 - 小米整固 留意「22796」購 | 窩輪熱炒特區
　　小米集團（1810）總裁盧偉冰表示，在前幾個季度已開始在AI上壓強式投入，在AI大模型和應用方面的進展遠超預期，並透露汽車出海計劃在第一站歐洲市場立足後再進入其他的市場。小米股價於10天線見支持，升至41.9元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證「22796」，行使價54.88元，實際槓桿5倍，明年6月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「22284」，行使價27.8元，實際槓桿5倍，明年6月
2025-12-05 02:00 HKT
窩輪熱炒特區