伍一山 - 恒指雙頂威脅未解除 | 有錢圖

伍一山
4小時前
大市上周五先挫後揚，恒指最終收市報26085點，升149點，全日成交金額增至2105億元。

　　以周線圖分析，恒指上周低位25649點，高位26264點，一周累升226點，呈短陽燭，上下影線較長，好淡爭持。周線技術指標有所改善，MACD牛熊，熊差持開始收窄；慢隨機指數維持沽貨訊號；9周RSI升至54.19站穩中軸之上。周線保歷加通道仍在收窄，橫行局面明顯。

　　恒指9月下旬升至27381點創牛市新高，調整至25145點後反彈至27188點，其後以大陰燭下跌，形成雙頂形態，上月中跌近雙頂頸線25145點後連續兩周回升，惟這兩周的升幅並未收復大陰燭的跌幅，而且繼續受制於10周線（26072），雙頂威脅未解除，若跌破頸線25145點，雙頂量度跌幅可至22900點水平。恒指若守穩頸線，橫行走勢將延續，等待消息突破。

　　國企指數上周五升91點報9198點，一周累升68點，周線技術指標略為，MACD牛熊，熊差收窄；慢隨機指數維持沽貨訊號，9周RSI企於中軸之上報51.84。國指10周線（9247）貼近20周線（9179），是短期阻力所在。

國壽升破三角形

　　中國人壽（2628）升5.46%收報28.22元，中信證券發表報告，指內險股面臨重大機遇，保險行業已從資產負債表衰退敘事中率先走向良性擴張，周期向好正式確立，預計明年向上趨勢進一步加強。此外，大摩將中國平安（2318）加入重點關注名單，並列為首選，亦利好內險股氣氛。

　　走勢上，國壽股價4月跌至12.38元後以「破腳穿頭」見底，上月升至28.36元大超買，其後以三角形於高位整固，上周五以大陽燭升破三角形，MACD牛熊，熊差收窄利好，現水平買入，目標價34元，跌破26.4元止蝕。

伍一山

