聞風至 - PC或現換機潮惠及聯想 | 鮮股落鑊

在AI應用如火如荼的2025年，PC產業再度成為焦點。近日，聯想（992）、戴爾和惠普等龍頭廠商紛紛發出漲價預警，漲幅最高達20%。這波由存儲成本上漲引發的「加價潮」，不僅反映全球供應鏈壓力，更可能刺激消費者提前換機，進而提振PC銷售。作為全球PC市場一哥的聯想，自然是最直接的受益者。



據報，戴爾計劃從2025年12月中旬起，將PC和伺服器價格上調至少15%至20%。報道引述戴爾副總裁暨營運長Jeff Clarke指，他「從未見過內存晶片成本漲得這麼快」，各產品線的開支都在攀升。惠普CEO Enrique Lores則警告稱，2026年下半年「可能尤其艱難」，必要時將上調價格。他指出，記憶體晶片約佔一台PC成本的15%至18%。



電子產品的供應鏈緊張，主要源自AI應用爆炸性需求，企業競相部署高效能系統，導致記憶體供應短缺。可以預見，這則消息對聯想股價將構成正面刺激作用，因漲價不僅可轉嫁成本、改善毛利率，還可能逼使消費者或企業提前採購，避免2026年更高價格。



據IDC數據顯示，2025年第3季，聯想繼續為全球PC市佔第一，期內全球傳統個人電腦出貨總量按年升9.4%，而聯想年增17.3%，是增幅最高的龍頭品牌，季度市佔率來到25.5%。於9月底止之中期業績，聯想營業額按年升18%至392.82億美元，創新高；純利8.46億元，按年升40.5%；調整後權益持有人應佔溢利按年增長24%至9.01億元。期內，三大業務集團及銷售區域均錄得雙位數按年增長。人工智能相關收入佔總收入的29%，按年增長15個百分點；第二季更上升至30%。



聯想憑市佔與盈利雙升站上最佳位置，若供應鏈緊縮持續，其提前受惠效應有望延伸，成為PC復甦周期中最具彈性的領跑者。



聞風至