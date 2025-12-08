鄧力文 - 交易所USDT充值量急增 | Exchange²

自2025年10月創下歷史高位後，比特幣出現長達近兩個月的深度回調，最大跌幅達36%。這種震盪行情讓不少市場參與者聯想起2019年中期類似的走勢，那時同樣經歷一波牛市後，在聯儲局結束量化緊縮（QT）並尚未啟動量化寬鬆（QE）的空窗期內，加密市場也出現顯著修正。總體而言，當時加密市場仍未獲得傳統資本市場的真正認可。而如今的2025年，不論是市值規模、投資主體還是機構接受度，都已不可同日而語。



最近我們觀察到一項明顯的鏈上變化：USDT在TRON鏈上的交易所充值筆數急速上升。幣安在七日內共錄得高達94.6萬筆充值交易，遠高於OKX的84.1萬及Bybit的22.5萬。這類資金流入通常被視為市場籌碼重新配置的訊號，尤其是在加密資產價格波動劇烈的時候。簡單來說，投資者很可能正在進場、加碼或為下一波行情預做部署。



以上是較正面的觀點。另一方面，LVRG Research指出，資金流出的主因並非看空情緒升溫，而是「基差交易」的大規模平倉。當期貨與現貨之間的息差被壓縮至幾乎沒有套利空間時，這類交易策略自然面臨結束。問題在於，套利組合中一邊是持有ETF，另一邊則是對沖的期貨倉位，當整體收益消失後，交易者只能選擇平倉並同時賣出現貨資產，這便造成連鎖性的資金外流與波動擴大。



與此同時，市場焦點轉向即將到來的美國通脹數據，以及將於本港時間周四凌晨公布結果的聯儲局議息會議。若聯儲局一如市場預期減息0.25厘，並釋放更寬鬆的預期，將有望在年末為市場注入一劑強心針。畢竟，在加密市場流動性明顯緊縮的情況下，宏觀政策對投資情緒的邊際影響更顯得舉足輕重。目前全球各交易所合計持有的比特幣總量已降至約180萬枚，是自 2017年以來的最低水平，反映市場中長期參與者更傾向將資產自交易所轉至自我託管或冷錢包中，等待下一輪升浪。



鄧力文