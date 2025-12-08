大行晨報 - 標指逼近歷史高位 | 大行晨報

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

4小時前
產經 專欄
　　上周五，美國消費信心回升，加上經濟穩健及憧憬聯儲局下周減息，道指上周五曾升282點，收市仍漲104點，標指一度抽高0.56%至6895點，距離歷史高位僅低0.35%，收市揚0.19%，為連漲第4日；納指彈0.31%。

　　美國財政部資料顯示，美國未償還國債規模首破30萬億美元，11月國庫票據和債券的總額按月升約0.7%，達到30.2萬億美元，較2018年增加逾一倍。

　　下任聯儲局主席大熱門的白宮國家經濟委員會主任哈塞表示，聯儲局應該會減息0.25厘，原因是最近聯儲局理事和地區聯儲總裁的言論顯示，他們傾向減息，他亦希望利率長遠而言大幅下降。

　　美國9月個人消費支出（PCE）物價指數按月升0.3%，按年漲2.8%，同樣符合預期。密歇根大學美國消費者信心5個月來首次上升，12月消費者信心指數初值升至53.3，高於11月的51，亦高於預期。

　　美聯儲的通脹目標為2%。這一數據將支持美聯儲維持利率不變，但顯示出勞動力市場降溫的就業數據和美聯儲官員的鴿派言論，暗示減息的可能性最大。

倫敦期銅再刷新紀錄

　　CME美聯儲監查工具（FedWatc）顯示，12月10美聯儲減息0.25%至3.5至3.75厘的機會達86.2%。美匯指數上周五收市，於98.98水平整固，趨勢往下，上方阻力99.25、99.80、100.40。

　　歐羅兌美元在1.1650穩定，形成了一個狹窄的整固區間，在1.1700左右上落。若歐羅重新測試1.1800的水平，將能挑戰年初至今高點1.1918。若收市低於1.1650，將下探50日簡單移動平均線（SMA）1.1609水平。一旦跌穿，接下來是20日SMA在1.1589支持，然後是1.1500的心理關口。

　　EPFR Global資料顯示，截至12月3日為止一周，全球股票基金吸資83億美元，當中美股連續12周錄得資金流入，達7億美元，但科技基金贖回11億美元，為6月以來最多。黃金基金及加密貨幣基金分別吸資22億及9億美元。

　　上周五， 現貨金價一度彈1.19%，每盎司高見4259.18美元，收市轉跌0.25%報4198.25。現貨銀價創歷史新高，曾升3.88%高見59.3335美元，收報58.3175仍漲2.1%。倫敦期銅再刷新紀錄，最多漲2.2%至每噸11705美元，收報11641.5仍彈1.73%。

　　現貨金在每盎司$4200至$4250區間盤整，等待美聯儲的會議結果，若金價突破$4250美元上方，將挑戰$4300及歷史高點$4381。相反，若跌破$4200，將下探支持20日簡單移動平均線（SMA）$4124，隨後是$4100，以及50日SMA在$4059。

獨立外匯分析員  
徐惠芳
