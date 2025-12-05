聞風至 - 汽車股反攻 吉利成首選 | 鮮股落鑊

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至
21分鐘前
投資市場重新審視汽車股的估值，令汽車板塊反攻在望。其中，吉利汽車（175）今年的銷售表現優於同業，且現價僅約相當於歷史市盈率10倍，尚未反映其今年強勁的銷售增幅，可望成為資金回流的首選目標之一。

　　投資市場此前因汽車業國補退場而看淡汽車板塊，據《第一財經》報道，隨着第四批690億元人民幣國補資金的進一步消耗，越來越多地方暫停或調整汽車以舊換新補貼活動。據不完全統計數據顯示，截至目前，全國已有超過20個城市陸續暫停或調整汽車以舊換新補貼申請。

　　隨着最新銷售數據出爐及行業龍頭表現亮眼，投資市場開始重新審視汽車股的估值，令汽車板塊反攻在望，其中吉利汽車（175）於11月份的銷售表現優於同業，且現價僅約市盈率10倍，尚未反映其今年強勁的銷售增幅，可望成為資金回流的首選目標之一。

上月銷售增長強勁勝同業

　　吉利汽車11月份銷售量達31.04萬輛，按年增長24%，遠高於同業表現，對比同業比亞迪（1211）同期銷量48.02萬輛但按年下滑5.25%，長城汽車銷量13.32萬輛僅增長4.57%。

　　前11個月累計，吉利銷售量達279萬輛，累升42%，展現強勁的增長勢頭。對比乘聯分會數據，今年以來全國乘用車市場累計零售2151.9萬輛，按年增長6%。

　　此外，吉利早前將分拆極氪（Zeekr）僅一年便私有化，這一舉措顯示集團正整合資源，積極優化其電動車業務布局，將電動車業務重整、重新出發以提升其整體競爭力。

　　今年首11月吉利汽車出口按年錄跌2%，但11月份出口量則按年增長22%。吉利表明，2026年為吉利新能源出口的真正的元年，目標明年銷量預期達到增長50%至80%，並計劃在2027年海外銷量突破100萬台，構建百萬海外出口體系。

　　吉利已在行業調整期逆勢跑出，加上估值仍處低位，隨着銷售動能與新能源布局同步加速，市場情緒有望逐步修復。

　　若後續出口與盈利改善兌現，汽車板塊或迎來新一輪資金關注，吉利更具成為領跑者的條件。

聞風至

