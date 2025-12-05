大行晨報 - 現貨金價上望4950美元｜大行晨報

具有「小非農」之稱的美國人力資源服務機構ADP報告顯示，美國11月私人企業就業人數意外減少3.2萬，創2023年初以來最大降幅。市場原預期增加1萬個，前值為增加4.2萬個。美國9月工業產值幾無成長，與製造業整體疲弱表現一致。彭博利率期貨顯示，交易員押注下周美聯儲減息25基點的概率升至逾9成。美匯指數周三盤中大幅回落並失守50天線，一度低見98.82，執筆之時仍於99水平下方上落整固。



今年以來，地緣政治衝突加劇，經濟下行風險偏高，黃金仍然發揮避險保值的作用。各大行紛紛上調金價預期，環球央行及投資者買金的熱情不減，全球實物黃金ETF連續3個月實現流入，8月流入約55億美元，年初以來淨流入約470億美元，創2020年以來最高。我們曾於今年11月21日本刊專欄提醒投資者，若金價成功穩守50天線約每盎司3972美元，則有望迎來新一輪反彈。近兩周以來，金價走勢完全符合我們預期，自11月中下旬迎來新一輪上漲趨勢，於本周一高見每盎司4264.56美元水平，執筆之時正於每盎司4200美元水平爭持。



展望2026年，我們仍維持對金價看好的觀點不變，技術走勢上，現貨金價14天RSI相對強弱指數仍然低於70水平，顯示近期黃金買盤較為理性，後續升勢有望穩步向上。另外，美聯儲將於下周舉行議息會議，加上美國總統特朗普即將公布下一屆美聯儲主席候選人選，市場預測大方向配合特朗普鴿派減息的政策，因此支撐黃金升勢。我們預計2026年上半年現貨黃金目標價為每盎司4950美元，暫時與市場上大部分的大行目標價介乎每盎司4500至5000美元的看法一致。



光大證券國際產品開發及零售研究部



大行晨報