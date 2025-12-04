Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

利貞 - 華虹受惠半導體需求回暖 | 實力股起底

實力股起底
實力股起底
利貞
5小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

華虹半導體（1347）第3季業績超出公司指引，在全球半導體需求回暖和公司精益管理的雙重驅動下，公司產能利用率持續高位運行，銷售收入和毛利率均錄增長。看好華虹將持續受惠強勁國產替代動能及人工智能（AI）相關需求，第4季將繼續錄得穩步增長。加上華虹Fab 5廠房併購帶來的協同效應，都有助推動股價。早前市場傳聞美國政府正討論允許Nvidia（輝達，內地譯名英偉達）向中國出口H200晶片，消息引發華虹股價一度下挫，惟近日股價已見回升。建議可於71.5元買入，中長線目標價92.8元。華虹半導體昨日收報73.95元，升1.15元，升幅1.58%。

　　儘管華虹第3季淨利潤遜市場預期，但其他關鍵指標均好過預期，相信公司可繼續受惠下游需求增長，因而提高議價能力及業務靈活性，推動產品組合、平均售價及利潤率改善。此外，集團作為AI協同晶片的晶圓供應商，預期將受惠明年AI發展勢頭持續。華虹指引第4季營業收入將增長到介乎6.5至6.6億美元之間，毛利率介乎12至14%，主要來自價格上調和分離式元件外大部分子板塊需求增長帶動。

　　華虹早前在業績說明會上表示，公司從事的存儲業務是NOR FLASH，這是整個閃存業務的一個細分市場，在第3季看到閃存業務表現強勁。華虹又指，第3季度整體NOR FLASH市場有穩定的增長，但增長率明顯快於整體市場。

最快明年推新製程產品

　　華虹的55納米NOR FLASH在過去幾個季度開始進入量產階段，目前同時55納米MCU也正在進入量產。公司指，明年或後年將推出40納米產品，相信將成為華虹另一推動力。

　　華虹截至2025年9月底止，第3季純利錄2572.5萬美元，按年下跌42.6%，每股盈利1.5美仙。受到付運晶圓數量增加及產品平均售價提升的推動，第3季銷售收入創歷史新高，達6.35億美元，按年增長20.7%，並令期內毛利率按年提升1.3個百分點，至13.5%；主要受晶圓出貨量、平均售價（ASP）和產能利用率均超預期推動。上季華虹半導體共付運約140萬片晶圓，按年增長16.7%。

利貞

最Hit
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
13小時前
宏福苑五級火｜國安處拘YouTuber「Kenny」 涉發布煽動仇恨言論中傷死傷者
00:29
宏福苑五級火｜國安處拘YouTuber「Kenny」 涉發布煽動仇恨言論中傷死傷者
突發
10小時前
大埔宏福苑五級火｜路透社黃伯火場痛哭照全球心碎 兒子：他仍為媽媽落淚，但努力走出來
即時國際
5小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
14小時前
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
影視圈
14小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
19小時前
大埔宏福苑五級火｜物管丹麥母公司股價急挫8%  發聲明否認涉裝修工程
即時國際
2小時前
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜 $138起 再送燉湯+煲仔飯
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜$138起 再送燉湯+煲仔飯
飲食
15小時前
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
影視圈
18小時前
大埔宏福苑五級火｜律師會免費法律諮詢招逾400義務律師 周四起到過渡屋服務災民
社會
7小時前
更多文章
利貞 - 蜜雪加速布局咖啡市場 | 實力股起底
　　蜜雪集團（2097）旗下平價咖啡品牌幸運咖，今年在內地加速布局，更開啟海外擴張，令集團在中國咖啡連鎖市場中迅速崛起，目前幸運咖全球門市數量已突破1萬間。配合內地持續用力擴大內需，不斷形成擴內需的新增長點政策，看好蜜雪集團繼續會有良好發展，建議可於399元買入，中長線目標價510元。蜜雪集團昨日收報413元，升1.8元，升幅0.44%。 　　幸運咖不僅在內地加速布局，還開啟海外擴張。今年8
2025-11-28 02:00 HKT
實力股起底