聞風至 - 康耐特強勢破頂候回吸 | 鮮股落鑊

阿里巴巴（9988）旗下夸克AI眼鏡開賣，由於銷情理想而股價開始反彈，該款AI眼鏡上游概念股康耐特光學（2276）股價亦見爆發，昨日抽升10.59%，收報54.85元，創歷史新高，其價值何時見頂值得深思。



阿里巴巴夸克AI眼鏡於上周四正式開售，據報夸克眼鏡推出即登頂多間電商熱銷榜首。電商平台數據顯示，新品開售僅4小時，已登頂天貓、京東及抖音多個智慧設備銷售榜，其中天貓更包辦XR設備交易總量榜商品與店鋪「雙第一」。



夸克AI眼鏡是採用阿里自家AI大模型「千問」，售價1899元人民幣起。據阿里巴巴集團副總裁、阿里智能信息事業群總裁吳嘉於發布會表示，夸克AI眼鏡已與支付寶、高德、淘寶、飛豬及阿里商旅等核心生態全面整合，讓「千問」得以與線下物理場景深度連結，並將持續擴展至更多智慧終端。



回到今日主角康耐特光學方面，該股在2024年於全球樹脂鏡片銷售量排名第二、銷售額排名第五，是全球少數具備1.74高折射率鏡片量產、且能柔性化小批量提供服務的廠商。據報，公司已率先切入XR眼鏡鏡片領域，與國內外多間頭部企業合作，阿里的夸克AI眼鏡亦是由該股獨家供應鏡片，因此市場亦相當看好其在AI眼鏡新一波「搶灘潮」當中的市場佔有率，預計將會是AI眼鏡的鏡片零件龍頭供應商之一。



康耐特光學繼昨日抽升後，動態市盈率來到近46倍水平，公司近年業績表現亦見亮眼，康耐特光學是在2021年在港上市，其上市至今的純利增速持續錄得不低於3成的強勁表現，今年上半年的中期純利繼續錄得30.7%升幅。



業績一直交足功課，又有新一波AI眼鏡「搶灘潮」，康耐特光學現價絕不便宜，但只能說貴得有道理，惟其股價高居不下，有興趣的投資者只能吼回調跟進，或以小注分段進場。



聞風至