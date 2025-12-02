鄧聲興 - 恒地盈利能力料續提升 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

隨着內地專才持續來港帶動住房需求、未來住宅供應量逐步減少，以及金融市場環境改善。差估署最新數據顯示10月私人住宅樓價指數連升5個月，中原地產領先指數更創73周新高，反映市場已進入溫和穩定期。隨着美國聯儲局降息周期持續，預計至2027年將再降息125個基點，這將有效降低發展商融資成本，同時激活市場交易活力。更重要的是，《施政報告》提出加速北部都會區發展，並採用更靈活的收地模式，為恒基地產（012）帶來重大機遇。



集團擁有約4190萬平方呎農地儲備，歷史成本僅每平方呎227元，遠低於近期政府收地價逾1000元的水平，這批土地儲備的價值重估將為公司帶來可觀的潛在收益與現金流，在當前樓市回暖與政策利好的雙重推動下，恒基地產的資產價值與盈利能力有望持續提升。目標價32元，止蝕價27.6元。



筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。



香港股票分析師

協會主席

筆者為證監會持牌人

鄧聲興