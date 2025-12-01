彭丽婷 - 港重型貨車邁向零碳新時代 | 零碳築跡

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

彭丽婷
7小時前
產經 專欄
　　重型貨車的引擎轟鳴聲，一直是柴油動力的象徵。隨着最近榮利新能源、新世代國際與三一中富香港機械三方，於元朗「零碳智能空間」簽訂合作協議，並獲機電工程署及中電代表到場，見證香港商用車輛運輸或將邁向零碳新時代。

　　商用車電動化過去一直面對不少挑戰。一般電動車充電需時至少數小時，難以配合貨運司機分秒必爭的工作節奏，加上香港「地少車多」，充電站建設有限，令電動商用車普及難上加難。

　　如今，業界迎來突破性解決方案─「換電站」技術。於元朗「零碳智能空間」則展示出，重型貨車只需駛入站內，機械臂便會自動完成電池更換，整個過程僅需五分鐘，比手機換電還要快。全自動換電站能精確鎖定電池位置並鎖緊，司機只需將車輛泊好，餘下則交由機器操作，兼顧效率與安全。

　　除了換電站，三方亦引入「流動充電車」，可靈活穿梭於全港各區，最高輸出功率達360kW，能為重型貨車提供高速充電服務，大大提升營運彈性。無論在貨運碼頭還是物流中心，流動充電車均可因應需求即時到場，減輕本地土地不足對充電基建的限制。

　　配合換電及流動充電方案，首批66支充電樁已於青衣、元朗等地投入服務。這些充電樁連接智能管理系統，不僅能根據用電高峰自動調節充電策略，亦可以預測設備保養維修時機，提升運作效率與穩定性。

　　隨着相關設施逐步落地，未來電動重型貨車有望在香港各大港口及物流樞紐靜靜穿梭，換電站和流動充電車亦將成為城市新景。這場由元朗「零碳智能空間」起步的綠色革命，不僅體現科技創新，更展現香港以創意與智慧推動低碳轉型的決心。當你日後在街頭遇見行走的電動重型貨車，或許它剛剛只用了五分鐘，就完成了「能量」補給。香港正以嶄新步伐，邁向清新宜居的零碳未來。

零碳智能聯盟秘書長
彭丽婷

彭丽婷 - 建造業人機協作新時代 | 零碳築跡
　　隨着科技持續進步，建築機械人在香港建造業的應用日益普及，為行業嶄新變革。建築機械人的最大價值，在於同步提升施工效率、降低成本、加強工地安全。相比傳統施工受限於人手及環境因素，機械人可持續施工，縮短工期，同時通過自動化減省人力成本、改善資源運用，尤其能取代工人在高空、隧道等高風險位置作業，從根本改善工地安全。 　　這一轉變離不開政府積極推動。房委會自2022年起在合約標書中，鼓勵承建商採用
2025-11-24 02:00 HKT
零碳築跡