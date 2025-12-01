大行晨報 - 美聯儲本月降息預期發酵 | 大行晨報

美元上周呈弱勢下行，市場人士認為疲弱的就業數據將促使美聯儲進一步降息，儘管許多決策者仍擔心通脹居高不下。美國聯邦政府在結束創紀錄的43天停擺後，正陸續公布積壓的經濟數據，但整體上表現偏軟。根據CME FedWatch工具，聯邦基金利率期貨交易員預計美聯儲12月9至10日會議結束時降息的概率約為85%，高於一周前的70%。美聯儲官員剛在周六已進入會議前的靜默期。另外，周五芝商所（CME）旗下CyrusOne數據中心因冷卻問題導致隔夜故障，暫停其廣泛使用的外匯交易平台以及股票和商品期貨交易，在中斷超過11小時後恢復。美國交易時段，外匯市場對故障反應不大，因周四美國感恩節假期後成交本就清淡。



美元處於守勢 受制減息預期



歐羅兌美元上周整體走穩，目前投資者對美聯儲未來一年一系列降息的定價與歐洲央行形成鮮明對比。周五公布的一系列最新數據顯示，歐羅區經濟增長和通脹仍處於溫和軌道，這支持了經濟學家的預測，即歐洲央行近期不會進一步降息。法國通脹率穩定在0.8%，德國通脹率加速至 2.6%，西班牙通脹率略微回落至3.1%，意大利通脹率從1.3%降至1.1%。結合其他較小國家的數據來看，



歐羅區20國整體通脹率維持在2.1%不變，在歐洲央行12月18日的議息會議上，這一結果料將不會引發任何行動。金融市場預計12月降息的可能性幾乎為零，到明年年中最後一次降息的可能性也只有三分一。這邊廂，市場目前預計美聯儲在未來一年半內將降息超過90個基點。



歐羅兌美元走勢，在上周早段上揚後，周四、周五歐羅走勢顯得有點遲滯，窄幅爭持於1.16水準附近，或許受到美國感恩節假期影響。從技術圖表所見，當前趨向線阻力見於1.1630，11月13日高位1.1655，後市若可進一步跨過此區有望歐羅重新啟動升勢。向上較大阻力料為1.1720及1.1800，下一級指向1.20關口。下方支撐先參考11月5日低位1.1468，其後支持看至1.14水準，若然進一步下破此區，將見歐羅延展較顯著的下調壓力。其後較大支持位看至1.1310及1.12關口。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

