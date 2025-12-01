Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

輪商精選 - 泡泡瑪特好倉部署「22246」 | 窩輪熱炒特區

窩輪熱炒特區
窩輪熱炒特區
輪商精選
7小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　泡泡瑪特（9992）近日股價向好，上周五早段曾升逾4%，曾逼近230元水平，收報224.8元。股價上周四則升逾6%，創近3個月以來最大單日升幅。彭博新聞指近日內地官方推動多元興趣消費供給政策，潮玩、動漫及相關消費品板塊獲得市場關注。

　　展望未來，市場普遍認為海外業務發展或有機會成為公司增長的重要動力，但部分投資者仍關注門店擴張及新產品推出能否支持長遠增長。投資者可持續留意集團在IP管理、渠道布局及國際化策略方面的最新動向。

　　輪證資金流方面，泡瑪好倉上周四錄得約200萬元淨流入，淡倉則錄約600萬元淨流入。如看好泡泡瑪特可留意泡瑪認購證「22246」，行使價288.2元，實際槓桿約5倍，26年4月到期；如看淡則可留意認沽證「21853」，行使價199.9元，實際槓桿約5.2倍，26年2月到期。牛熊證產品方面，看好可注意泡瑪牛證「62246」，收回價187元，實際槓桿約4.4倍；看淡可注意泡瑪熊證「61208」，收回價248元，實際槓桿約7.5倍。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。

輪商精選

最Hit
前區議員張錦雄。資料圖片
大埔宏福苑五級火｜消息指警國安處拘捕2人 包括前區議員張錦雄
突發
8小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
10小時前
大埔宏福苑五級火｜女住戶逐戶拍門促逃生 以自己生命換5命 家人：「相信佢係無悔」
突發
2小時前
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
影視圈
17小時前
愛協指再救出91隻動物，其中73隻生還。愛協提供
大埔宏福苑五級火｜愛協：再救出91隻動物 其中73隻生還
突發
7小時前
03:01
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜至今146死79傷 54具遺體有待辨認 有單位結構損壞較嚴重
突發
9小時前
大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春 舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」
大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春  舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」
影視圈
10小時前
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
飲食
17小時前
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
影視圈
2025-11-30 09:00 HKT
大埔宏福苑五級火︱柴灣地盤工邊食煙邊拆棚網 目擊者斥「誇張」：風頭火勢都唔識避一避
00:25
大埔宏福苑五級火︱柴灣地盤工邊食煙邊拆棚網 目擊者斥「誇張」：風頭火勢都唔識避一避
社會
15小時前
更多文章
輪商精選 - 阿里績後走弱 可留意「21302」 | 窩輪熱炒特區
　　阿里巴巴（9988）公布業績後，市場焦點主要落在集團電商業務的盈利能力，以及雲業務的增長前景。彭博智庫指出，隨着集團在食品及雜貨配送領域加大補貼，短期內核心電商業務毛利率或會繼續受壓。管理層則表示，近期消費者補貼有所收窄，但行業競爭依然激烈，未來盈利能力走勢仍存不確定性。阿里股價周三早段曾跌逾2%，其後走勢反覆，收報154.8元，跌1.9%。 　　如投資者計劃部署反彈可注意阿里購「213
2025-11-27 02:00 HKT
窩輪熱炒特區