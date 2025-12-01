輪商精選 - 泡泡瑪特好倉部署「22246」 | 窩輪熱炒特區

泡泡瑪特（9992）近日股價向好，上周五早段曾升逾4%，曾逼近230元水平，收報224.8元。股價上周四則升逾6%，創近3個月以來最大單日升幅。彭博新聞指近日內地官方推動多元興趣消費供給政策，潮玩、動漫及相關消費品板塊獲得市場關注。



展望未來，市場普遍認為海外業務發展或有機會成為公司增長的重要動力，但部分投資者仍關注門店擴張及新產品推出能否支持長遠增長。投資者可持續留意集團在IP管理、渠道布局及國際化策略方面的最新動向。



輪證資金流方面，泡瑪好倉上周四錄得約200萬元淨流入，淡倉則錄約600萬元淨流入。如看好泡泡瑪特可留意泡瑪認購證「22246」，行使價288.2元，實際槓桿約5倍，26年4月到期；如看淡則可留意認沽證「21853」，行使價199.9元，實際槓桿約5.2倍，26年2月到期。牛熊證產品方面，看好可注意泡瑪牛證「62246」，收回價187元，實際槓桿約4.4倍；看淡可注意泡瑪熊證「61208」，收回價248元，實際槓桿約7.5倍。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。



輪商精選