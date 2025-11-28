朱紅 - 泡泡瑪特急彈 留意「22143」 | 窩輪熱炒特區

內地多部委發布促進消費方案，提到支持企業孵化本土知識產權（IP），創新設計文創產品、動漫周邊商品等，發展品牌授權，推出系列IP授權類產品。泡泡瑪特（9992）股價昨日大幅反彈，股價重越20天線，高見225元。



如看好可留意泡瑪購「22143」，行使價288.2元，明年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡則可留意泡瑪沽「20663」，行使價199.9元，明年2月到期，實際槓桿5倍。



華虹整固 開Put「21729」



據媒體報道，中國監管機構已禁止字節跳動新數據中心使用Nvidia（輝達，內地譯名英偉達）晶片，以降低對外國晶片依賴。晶片股表現靠穩，華虹半導體（1347）股價變動不大，在72.5元附近整固。



如看好可留意華虹購「15312」，行使價97.88元，實際槓桿4倍，明年4月到期。如看淡則可留意華虹沽「21729」，行使價53.95元，實際槓桿2倍，明年7月到期。



阿里購「20579」博回升



美國擬將多間企業列入協助軍方名單，阿里巴巴（9988）回應指集團未參與任何軍民融合戰略，即使被列入該清單，也不會影響集團在美國乃至全球正常開展業務。阿里巴巴股價受制於10天線，回落至150元附近好淡爭持。



如看好可留意阿里購「20579」，行使價201.08元，實際槓桿6倍，明年5月到期。如看淡則可留意阿里沽「20584」，行使價129.9元，實際槓桿4倍，明年6月到期。



本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充份了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。

中銀國際股票

衍生產品董事

​​​​​​​筆者為證監會持牌人

朱紅