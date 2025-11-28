尹商基 - 貿發局12月活動推動知識產權同時助力初創 | 商貿先鋒

近年我接觸不少本地創科企業，深切體會到知識產權不再只是專業術語，而是與我們生活息息相關的概念。身邊趣味十足的公仔和創意產品，往往是企業吸引投資、拓展東盟與國際市場的核心資產，香港正積極將這種「新語言」制度化。即將於12月舉行、由香港特區政府及香港貿發局合辦的「亞洲知識產權營商論壇」，以及香港貿發局旗艦活動「創業日」，從支援初創到促進知識產權的商業化應用，致力讓創新成果落地，進一步推動香港的創科及知識產權的發展。



「亞洲知識產權營商論壇」今年以「知識產權：推動引資 賦能增長」為主題，其中備受關注的重點環節是「知識產權估值與融資」。屆時，銀行公會、金管局以及估值專家將以專利、版權和技術為例，探討如何把企業的創新成果轉化為金融體系可理解的價值。人工智能亦是今年的焦點之一，環球科技峰會將聚焦創新科技的最新趨勢，並從投資與產業角度，剖析企業在知識產權上的布局，助力企業把握未來機遇。



論壇今年的議題不僅聚焦技術和金融，更將視野延伸至可持續發展與文化創意等範疇。來自不同產業的代表將分享如何把創新成果透過知識產權制度，整理、管理和延伸創新成果。無論是綠色技術的應用，還是品牌內容的長期經營，都充分體現知識產權正逐漸從「保護工具」轉化成推動產業發展的強大引擎。



同期舉行的「創業日」將延續「初創夢啟航」主題，雲集逾350間初創，涵蓋人工智能、健康科技、空間運算及可持續發展等範疇，為創業團隊提供在展區內直接接觸投資者與潛在合作夥伴的機會。數字政策辦公室將設立「創新．香港展館」，展出30個「香港資訊及通訊科技獎」得獎項目。民政及青年事務局亦將設展館，帶來超過40間獲「民青局粵港澳大灣區青年創業資助計劃」資助的初創企業，以及「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」成員參展，進一步促進跨區創業交流。



我特別期待「創業日」首日重點活動T-Chat，暢談科研轉化，讓科研團隊與投資者一起拆解「如何走出實驗室」的關鍵步驟，以及「創新出海．香港領航」圓桌會議，探討香港如何協助大灣區企業出海走向東盟市場，開啟國際化新篇章。



值得一提的是，同期舉行的DesignInspire，再次讓設計、藝術與科技同場共振。技術要被理解，需要故事；設計要走出去，需要商貿平台。三大活動正好為香港打造一個匯聚人流與創意的創科場景，展現城市的無限可能。



尹商基