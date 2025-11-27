Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

利貞 - 敏華股價具上升潛力 | 實力股起底

實力股起底
實力股起底
利貞
14小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

雖然同時面對海內外市場競爭，但敏華控股（1999）積極調整定位及提升營運效率，上半年淨利潤仍按年增長0.6%。此外，集團管理層表示目前產能投資已見頂，未來幾年會將優先維持穩定派息。管理層對股東回報的承諾，預期可在短至中期吸引到投資者，而市場預期集團明年收入將穩定增長，可能帶來股價上行潛力。建議可於4.63元買入，中長線目標價6元。敏華控股昨日收報4.79元，升4仙，升幅0.84%。

　　儘管美國關稅提高，惟受惠效率持續提升及原材料成本下降，敏華控股上半年海外市場毛利率仍按年升1.1個百分點，至39.3%，有助緩解來自關稅影響。

　　展望未來，集團指將在內地市場進一步推動「讓家升艙」等主題營銷，提升市場滲透率；同時投放更多資源於網上業務，拓展電商渠道與社交媒體營銷，為線上銷售帶來突破，進一步鞏固在中國市場的競爭優勢。

擬分拆附屬公司上市

　　集團主席黃敏利在業績發布日表示，未來2至3年將維持目前派息水平，之後將視乎盈利能力而調整。他指出，中國產能過剩，未來資本性開支不大，會盡量維持派息給股東。對於集團未來利潤率走勢，黃敏利說，利潤率受到原材料價格和關稅影響，料下半年利潤率有可能上升。惟集團會將成本控制好 ，在財務管理及銷售方面以穩定為主要目標。

　　集團已為其附屬銳邁科技於全國中小企業股份轉讓系統（新三板）提交申請，擬於新三板獨立掛牌交易。集團相信是次掛牌申請可釋放銳邁科技潛在價值，提升資本運作效率，長遠可令集團受惠。

　　敏華控股截至2025年9月底，中期總收益82.41億元，按年跌2.7%；純利11.46億元，按年升0.6%，每股盈利29.54仙；中期息維持派0.15元。

　　集團指，全球經濟環境仍面對增長壓力、地緣政治風險及貿易保護主義升溫等挑戰，對各行各業構成壓力。然而，集團憑藉靈活的經營策略與穩健的財務管理，於內外銷市場均取得穩健表現。期內來自中國市場的收入，按年下跌6%，至46.75億元，按季已有改善。

利貞

最Hit
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
7分鐘前
大埔宏福苑五級火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火勢受控 李家超視察災場
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
01:51
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
影視圈
3小時前
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社會
4小時前
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
商業創科
2小時前
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
00:42
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
突發
6小時前
大埔宏福苑昨日發生五級大火，燃燒近一日後仍未完全救熄，已造成至少44人死亡、58人受傷。
02:15
大埔宏福苑五級火｜建造界指八座同維修易「火燒連環船」 學會斥發泡膠堵通風口「錯得離譜」
社會
6小時前
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
社會
7小時前
更多文章
利貞 - 中海油產量續增長 | 實力股起底
國際油價下跌，一度拖動連續上漲的港股石油股集體回調，其中一度股價創歷史新高的中國海洋石油（883）亦難以倖免。 　　事實上，儘管油價下跌影響集團營收，集團油氣產量延續增長趨勢，營業收入按年降幅小於油價降幅，凸顯集團韌性。中海油儲產空間高，成本管控能力強，油氣產量延續增長趨勢，相信會逐步追回下降業績，帶動股價回升。建議可於21.36元買入，中長線目標價27.7元。中國海洋石油昨日收報22.06
2025-11-20 02:00 HKT
實力股起底