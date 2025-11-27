利貞 - 敏華股價具上升潛力 | 實力股起底

雖然同時面對海內外市場競爭，但敏華控股（1999）積極調整定位及提升營運效率，上半年淨利潤仍按年增長0.6%。此外，集團管理層表示目前產能投資已見頂，未來幾年會將優先維持穩定派息。管理層對股東回報的承諾，預期可在短至中期吸引到投資者，而市場預期集團明年收入將穩定增長，可能帶來股價上行潛力。建議可於4.63元買入，中長線目標價6元。敏華控股昨日收報4.79元，升4仙，升幅0.84%。



儘管美國關稅提高，惟受惠效率持續提升及原材料成本下降，敏華控股上半年海外市場毛利率仍按年升1.1個百分點，至39.3%，有助緩解來自關稅影響。



展望未來，集團指將在內地市場進一步推動「讓家升艙」等主題營銷，提升市場滲透率；同時投放更多資源於網上業務，拓展電商渠道與社交媒體營銷，為線上銷售帶來突破，進一步鞏固在中國市場的競爭優勢。



擬分拆附屬公司上市



集團主席黃敏利在業績發布日表示，未來2至3年將維持目前派息水平，之後將視乎盈利能力而調整。他指出，中國產能過剩，未來資本性開支不大，會盡量維持派息給股東。對於集團未來利潤率走勢，黃敏利說，利潤率受到原材料價格和關稅影響，料下半年利潤率有可能上升。惟集團會將成本控制好 ，在財務管理及銷售方面以穩定為主要目標。



集團已為其附屬銳邁科技於全國中小企業股份轉讓系統（新三板）提交申請，擬於新三板獨立掛牌交易。集團相信是次掛牌申請可釋放銳邁科技潛在價值，提升資本運作效率，長遠可令集團受惠。



敏華控股截至2025年9月底，中期總收益82.41億元，按年跌2.7%；純利11.46億元，按年升0.6%，每股盈利29.54仙；中期息維持派0.15元。



集團指，全球經濟環境仍面對增長壓力、地緣政治風險及貿易保護主義升溫等挑戰，對各行各業構成壓力。然而，集團憑藉靈活的經營策略與穩健的財務管理，於內外銷市場均取得穩健表現。期內來自中國市場的收入，按年下跌6%，至46.75億元，按季已有改善。



利貞