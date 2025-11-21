Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅 - 小米續跌 留意「22168」 | 窩輪熱炒特區

朱紅
2025-11-21 02:00 HKT
產經 專欄
　　小米汽車第50萬輛整車出廠，小米CEO雷軍指這標誌着小米汽車包括研發、製造、銷售、交付和服務的完整體系能力得到充分驗證，也標誌着小米汽車得到消費者的廣泛認可。小米（1810）股價持續下跌，曾低見37.3元，再創7個多月新低。如看好小米，可留意小米認購證「15304」，行使價64.88元，實際槓桿6倍，明年6月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「22168」，行使價32.18元，實際槓桿4倍，明年6月到期。

　　據報美國總統特朗普或推遲對進口晶片開徵關稅的計劃，以避免中美貿易戰升級。晶片股個別發展，中芯國際（981）表現靠穩，在73元附近窄幅整固。如看好中芯，可留意中芯認購證「13923」，行使價88.05元，實際槓桿4倍，明年6月到期。如看淡中芯，可留意中芯認沽證「21097」，行使價68.88元，實際槓桿3倍，明年5月到期。

　　美國聯儲局上月議息會議紀錄顯示，決策官員對於未來利率路徑存在顯著分歧，多位官員對12月減息表達態審慎，市場對局方下月減息四分一厘預期進一步下降至約33%。恒指表現反覆，仍受制於兩萬六關口，在25800點附近好淡爭持。如看好恒指可留意認購證「21318」，行使價28743點，實際槓桿15倍，明年3月到期；或可留意恒指牛證「65019」，收回價25218點，實際槓桿35倍，28年8月到期。如看淡恒指，可留意恒指認沽證「20721」，行使價23880點，實際槓桿10倍，明年3月到期；或可留意恒指熊證「54994」，收回價26360點，實際槓桿40倍，28年4月到期。

朱紅

朱紅 - 小米逆市反彈 敲「15304」 | 窩輪熱炒特區
　　小米汽車指，將持續在輔助駕駛領域加大投入，今年在AI領域研發投入超過70億元人民幣，目前小米智駕團隊成員逾1800人。小米（1810）股價止跌反彈，逆市上升至38元附近好淡爭持。如看好小米可留意認購證「15304」，行使價64.88元，實際槓桿6倍，明年6月到期。如看淡小米可留意認沽證「22168」，行使價32.18元，實際槓桿4倍，明年6月到期。 　　騰訊（700）表示AI正成為騰訊核
2025-11-24 02:00 HKT
朱紅 - 阿里10天線遇阻 吼「20579」 | 窩輪熱炒特區
　　阿里千問App公測首日遇流量洪峰，用戶湧入過載以致部分服務出現擁堵中斷，千問其後回應指狀態良好歡迎來問。阿里巴巴（9988）股價一度逆市造好，惟仍受制於10天線，在155元附近好淡爭持。如看好阿里可留意認購證「20579」，行使價201.08元，實際槓桿5倍，明年5月到期。如看淡阿里可留意認沽證「21943」，行使價144.9元，實際槓桿3倍，明年6月到期。 　　小米（1810）周二公布
2025-11-19 02:00 HKT
