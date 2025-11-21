朱紅 - 小米續跌 留意「22168」 | 窩輪熱炒特區

小米汽車第50萬輛整車出廠，小米CEO雷軍指這標誌着小米汽車包括研發、製造、銷售、交付和服務的完整體系能力得到充分驗證，也標誌着小米汽車得到消費者的廣泛認可。小米（1810）股價持續下跌，曾低見37.3元，再創7個多月新低。如看好小米，可留意小米認購證「15304」，行使價64.88元，實際槓桿6倍，明年6月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「22168」，行使價32.18元，實際槓桿4倍，明年6月到期。



據報美國總統特朗普或推遲對進口晶片開徵關稅的計劃，以避免中美貿易戰升級。晶片股個別發展，中芯國際（981）表現靠穩，在73元附近窄幅整固。如看好中芯，可留意中芯認購證「13923」，行使價88.05元，實際槓桿4倍，明年6月到期。如看淡中芯，可留意中芯認沽證「21097」，行使價68.88元，實際槓桿3倍，明年5月到期。



美國聯儲局上月議息會議紀錄顯示，決策官員對於未來利率路徑存在顯著分歧，多位官員對12月減息表達態審慎，市場對局方下月減息四分一厘預期進一步下降至約33%。恒指表現反覆，仍受制於兩萬六關口，在25800點附近好淡爭持。如看好恒指可留意認購證「21318」，行使價28743點，實際槓桿15倍，明年3月到期；或可留意恒指牛證「65019」，收回價25218點，實際槓桿35倍，28年8月到期。如看淡恒指，可留意恒指認沽證「20721」，行使價23880點，實際槓桿10倍，明年3月到期；或可留意恒指熊證「54994」，收回價26360點，實際槓桿40倍，28年4月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅