聞風至 - 金山雲見底在望值博 | 鮮股落鑊

2025-11-21 02:00 HKT
美股周三繼續上落，納指尤其波動，惟三大指數最終全數靠穩報收，港股周四終於止跌。恒生指數高低位分別為26046及25692，兩萬六關上阻力仍然明顯。最終收報25835，微升4點。全日成交金額1451.4億元。

　　萬眾期待的輝達（NVDA）季績終於出爐，從盤後抽升5%來看，市場對這份業績是相當滿意的，美股的危險期或可暫告一段落。市場情緒回暖，AI相關概念股應可先彈為敬，小米系雲概念股金山雲（3896）更是有業績加持，短線值博率高企。

　　首先必須要解讀下輝達CEO、AI教父黃仁勳的看法，對於市場認為的AI泡沫，黃仁勳認為，輝達所看到的與市場談論的AI泡沫「截然不同」。黃仁勳指出，傳統軟件運算轉型、編碼助理新軟件發明、AI虛實整合大躍進的三大因素，將在未來幾年為基礎設施的成長做出貢獻。

　　從這些觀點可以看到，雲服務設施將會是重要的基礎設備，支撐AI技術的廣泛應用與商業化進程。尤其在AI模型訓練與推理日益依賴高效能運算資源的背景下，雲端架構不僅是算力的承載平台，更是軟件創新與數據整合的核心樞紐。

盈利能力見改善

　　金山雲是小米系及金山系雲概念股，背靠兩大科技集團的資源與生態優勢，其雲業務具備獨特的垂直整合潛力。在AI基建需求爆發的背景下，金山雲不僅受惠於雲端算力的擴張，更能透過小米的智能硬件與金山軟件的辦公產品，構建端到端的AI應用場景。

　　截至9月底止第3季，金山雲季度收入按年升31.4%；經調整毛利按年升27.6%；經調整EBITDA利潤率為33.4%，按年增長23.6個百分點。季績反映集團盈利能力改善，期內經調整淨利潤首度實現盈利，達2870萬元人民幣。

　　今份業績令市場開始對金山雲的預期改善，特別是在盈利能力與現金流表現方面，投資大行正重審金山雲的估值水平與成長潛力，雖然高盛最新給出的目標價僅上調近2%，至13.8美元，儘管挑戰仍在，但此季業績已為金山雲重啟上升浪的重要轉捩點，在市場預期逐步修復下，金山雲短線見底在望。

聞風至

