張日強 - 市區新盤乘勢連環低價搶灘 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛向好，近期推售的新盤均取得熱銷實況，用家及投資客陸續發揮動力，部分樓盤更頻獲大手投資客追捧，進一步顯示連環減息的效應，發展商隨即趁勢加快推盤步伐，當中以市區新盤最為積極，大部分都以低市價搶攻，希望營造低價或震撼的效果，以圖低價搶奪客源，並以先求量後求價，以便率先讓樓盤成為新焦點，除了搶市場焦點外，亦需搶佔市場各路客源。



市場氣氛已見好轉，尤其銀行連環減息的效應下，新盤及貨尾盤連番銷情不俗，發展商見市況急速升溫，隨即加快推盤步伐，繼灣仔及啟德新盤搶先開價及推售後，兩盤先後都取得理想銷情。此外，油塘新盤以低價出擊，引領大批用家及投資者入票，連日來錄逾4500票，成績相當不俗，昨日一個位處九龍柯士甸新盤亦正式開價，平均每呎約2萬，相比區內二手價低約15%，由於該盤鄰近高鐵站，除了用家吸納外，料投資客者亦是主要目標。



事實上，受惠銀行連環減息的效應，樓宇成交量已明顯增加，自9月份以來，投資者的入市步伐有增無減，部分樓盤更是「清一色」獲投資者接貨，即是在大手客時段已被投資者全部購入，用家根本未能進場，反映位處優質地段的樓盤，仍然獲不少投資者垂青。發展商亦看準時機，近期推售的新盤都採取低價策略，以便力吸市場用家及投資者。



張日強