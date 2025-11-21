大行晨報 - 歐羅拾級下行｜大行晨報

美國勞工統計局表示，因政府停擺阻礙了家庭調查數據的收集，該局將不再公布10月非農就業報告，而是將其與11月的報告合併；這意味10月失業率將永遠無從得知。根據美國勞工統計局周三公布修訂後的發布時間表，美國聯儲局在下月會議前，將無法獲得10月或11月的就業數據。目前尚未公布最新通脹數據的發布時間表。而在周四美國公布9月份非農就業數據。



美聯儲減息預期弱化



周三美元兌大多數主要貨幣上升，此前美聯儲10月會議紀錄顯示，幾位與會委員認為12月降息可能是合適的，而許多與會委員已排除了12月降息的可能。根據CME FedWatch tool，聯邦基金利率期貨交易預示12月10日會議降息25個基點的可能性約為30%，低於前一日的約42%。



美元兌瑞郎上周延續之前跌勢，到周五一度跌至一個月低低0.7876，因投資者買入避險瑞郎；但隨着周五晚避險情緒有所緩和，美元兌瑞郎轉跌為升，延續至本周仍見繼續走高。技術圖表所見，RSI及隨機指數均自超賣區域回升，可望匯價正有觸底反彈的傾向；亦可留意之前的兩個底部，9月16日的低位0.7827，10月17日低位0.7870，暫見匯價目前尚可勉力守在其上。阻力位預估在0.8070及0.8130，較大阻力料為0.82。由於近月美元兌瑞郎大致處於區間橫盤，向上波幅曾多番受限於0.81附近水準，很大機會今趟仍會在此區遭遇較大阻撓。反觀下方支持，除了0.7870，進一步則會關注0.78水準，隨後預估支撐為0.7760水平。



歐盟統計局周三公布的歐羅區通脹數據符合分析師預期，市場預計歐洲央行降息的可能性仍然很低。交易員們預計到在明年9月之前，降息25個基點的機率約為30%。自歐洲央行在6月進行上一次降息以來，延長暫停降息時間的理由更加充分，目前通脹率持續維持在2%的目標附近，經濟增長穩定，失業率處於歷史低位。



歐羅兌美元繼續拾級下跌，周三低見至1.1517，由7月底在1.14附近，升至9月17日的1.1919，之後呈反覆回落到目前1.15附近位置，技術圖表見至RSI及隨機指數仍為走低，短線歐羅仍見承壓，較近支持先看1.1460，甚或有機會再次回訪1.14支撐，需慎防若為下破，將見歐羅延展較顯著的下調壓力。其後較大支持位看至1.1310及1.12。阻力位回看25天平均線1.1580及1.1660，下一級料為1.1720及1.1800。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

