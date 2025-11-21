大行晨報 - 歐羅拾級下行｜大行晨報

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-11-21 02:00 HKT
　　美國勞工統計局表示，因政府停擺阻礙了家庭調查數據的收集，該局將不再公布10月非農就業報告，而是將其與11月的報告合併；這意味10月失業率將永遠無從得知。根據美國勞工統計局周三公布修訂後的發布時間表，美國聯儲局在下月會議前，將無法獲得10月或11月的就業數據。目前尚未公布最新通脹數據的發布時間表。而在周四美國公布9月份非農就業數據。

美聯儲減息預期弱化

　　周三美元兌大多數主要貨幣上升，此前美聯儲10月會議紀錄顯示，幾位與會委員認為12月降息可能是合適的，而許多與會委員已排除了12月降息的可能。根據CME FedWatch tool，聯邦基金利率期貨交易預示12月10日會議降息25個基點的可能性約為30%，低於前一日的約42%。

　　美元兌瑞郎上周延續之前跌勢，到周五一度跌至一個月低低0.7876，因投資者買入避險瑞郎；但隨着周五晚避險情緒有所緩和，美元兌瑞郎轉跌為升，延續至本周仍見繼續走高。技術圖表所見，RSI及隨機指數均自超賣區域回升，可望匯價正有觸底反彈的傾向；亦可留意之前的兩個底部，9月16日的低位0.7827，10月17日低位0.7870，暫見匯價目前尚可勉力守在其上。阻力位預估在0.8070及0.8130，較大阻力料為0.82。由於近月美元兌瑞郎大致處於區間橫盤，向上波幅曾多番受限於0.81附近水準，很大機會今趟仍會在此區遭遇較大阻撓。反觀下方支持，除了0.7870，進一步則會關注0.78水準，隨後預估支撐為0.7760水平。

　　歐盟統計局周三公布的歐羅區通脹數據符合分析師預期，市場預計歐洲央行降息的可能性仍然很低。交易員們預計到在明年9月之前，降息25個基點的機率約為30%。自歐洲央行在6月進行上一次降息以來，延長暫停降息時間的理由更加充分，目前通脹率持續維持在2%的目標附近，經濟增長穩定，失業率處於歷史低位。

　　歐羅兌美元繼續拾級下跌，周三低見至1.1517，由7月底在1.14附近，升至9月17日的1.1919，之後呈反覆回落到目前1.15附近位置，技術圖表見至RSI及隨機指數仍為走低，短線歐羅仍見承壓，較近支持先看1.1460，甚或有機會再次回訪1.14支撐，需慎防若為下破，將見歐羅延展較顯著的下調壓力。其後較大支持位看至1.1310及1.12。阻力位回看25天平均線1.1580及1.1660，下一級料為1.1720及1.1800。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
大行晨報 - 金價後市仍看俏｜大行晨報
　　美國聯儲局最新公布的會議紀要顯示，貨幣政策委員會（FOMC）官員在10月議息會議上，對減息問題仍存在較大分歧，多位與會官員認為12月應保持利率不變。彭博利率期貨顯示，交易員預計12月再減息概率不足3成。另外，美國勞工統計局宣布，將取消發布10月份就業數據，但將會在12月16日公布11月非農就業報告，並一併納入10月數據，市場揣測聯儲局12月議息會議有大機會保持利率不變，因為美聯儲無法獲得完整數
2025-11-21 02:00 HKT
大行晨報
大行晨報 - 澳元有望再上試年內高位｜大行晨報
　　美國ADP報告顯示美國10月就業情況不佳，數據顯示截至11月1日的四周間，美國企業平均每周裁員2500人。聯儲局官員稱，勞動力市場真實情況可能比經濟數據顯示的更弱。美匯指數窄幅上落，外匯市場交投較為淡靜。 　　澳洲央行在11月議息會議上決定將現金利率維持在3.6厘不變，連續兩次會議按兵不動，結果符合市場預期。今年以來，澳洲央行一共減息3次。澳央行表示國內通脹已由高峰期時顯著回落，不過數據
2025-11-20 02:00 HKT
大行晨報